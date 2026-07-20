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Andrea Valdiri habló sobre el pleito que tuvo con Aida Victoria Merlano en plena entrevista

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre el fin de su amistad con Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
andrea valdiri y aida victoria merlano
Andrea Valdiri recordó su pleito con Aida Merlano/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiri recordó el pleito que tuvo con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y la razón por la que terminaron su amistad.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Aida Victoria Merlano?

La barranquillera se encuentra en República Dominicana haciendo medios y en entrevista con 'Jessica en punto' fue interrogada sobre su relación con Aida Victoria Merlano, quien hace pocas semanas estuvo en un reality en dicho país.

andrea valdiri habla de aida merlano

"Nunca más me volví a hablar con ella. Nosotras tuvimos un problema porque yo trabajé con el exnovio, después ella salió a salir y dije 'vamos a dejar la vaina aquí' y ni más, nunca más supe de ella", detalló.

Volvió a reiterar que, en su momento pese a que tuvo que trabajar con el streamer Westcol, siempre defendió a la influenciadora por la amistad que tenían.

"Yo trabajé con él muchísimo y si ella era mi amiga en ese momento yo la iba a defender ella y yo iba a decir 'no joda, él está hablando mond*' y hoy en día que trabajé de nuevo con él me dijo que no estaba de acuerdo con las cosas que yo había dicho, pero yo soy de las que siempre te voy a defender a ti porque eres mi amiga", dijo.

Asimismo, volvió a comentar que sigue pensando que no tenía nada que ver un tema laboral con lo personal.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras las declaraciones de Andrea Valdiri sobre Aida Victoria Merlano?

Varios internautas recordaron dicha polémica, donde muchos siguen de acuerdo con Andrea Valdiri, mientras que otros defienden a Aida Victoria Merlano.

andrea valdiri recuerda amistad con aida victoria merlano

Por el momento, cada una sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su respectivo contenido en redes sociales.

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Andrea Valdiri recientemente confirmó que está nuevamente soltera, pues decidió terminar su relación con Juan Daniel Sepúlveda luego de casi tres años de noviazgo.

La influenciadora no quiso dar detalles de su ruptura, pero destacó que se quedaba con los mejores recuerdos, algo con lo que él también coincidió, indicando que agradecía por las bonitas experiencias y los aprendizajes.

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