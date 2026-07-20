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Los mejores memes de Piqué tras ver a Shakira en la final del Mundial 2026

Los memes se tomaron las redes sociales luego de la aparición de Piqué en la final del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
pique y shakira en el mundial 2026
Piqué y Shakira se reencontraron en el Mundial 2026/AFP: Thomas Coex/KEVIN KANE

Este domingo 19 de julio se llevó a cabo la gran final del Mundial 2026, donde la Selección de España salió campeona tras un partido contra la Selección de Argentina en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

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¿Shakira y Piqué se reencontraron?

El exfutbolista Gerard Piqué asistió al estadio al ver la final de la Copa del Mundo junto a sus dos hijos Milan y Sasha, teniendo que ver nuevamente a su expareja, la cantante Shakira, quien se presentó en el show de medio tiempo interpretando la canción oficial del Mundial 2026 "Dai, Dai", con la que ha sumado millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

shakira en la final del mundial 2026

La colombiana ofreció todo un show en el que se mostró luciendo un atuendo de color amarillo con fucsia y estuvo acompañada con el artista Burna Boy y decenas de bailarines.

Aunque no se conoce la reacción exacta de Piqué durante la presentación se la barranquillera, sí han circulado varios videos del deportista ingresando al Estadio y uno en silletería escuchando dicha canción previo al partido donde el pequeño Sasha la canta y la baila.

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¿Qué memes surgieron de la aparición de Piqué en el Mundial 2026?

Luego de la llegada de Gerard Piqué y la ausencia de Clara Chía a la final de la Copa del Mundo, en la que estuvo muy presente la artista Shakira, miles de internautas reaccionaron con curiosos memes al respecto.

shakira en la final del mundial se reencuentra con pique

Algunos hicieron relación de la presentación de Shakira mientras él estaba con sus hijos como "amo de casa", mientras que otros resaltaron el empoderamiento de la colombiana al obligar a verla no solo Piqué, sino también su otra expareja Antonio de la Rua, tras ser argentino y ver a su Selección.

Asimismo, otros indicaron que les hubiera gustado saber en realidad qué pensaba el español al ver el show de Shakira, destacando su belleza y movimientos de cadera.

 

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Por ahora, se conoce que Piqué continúa en relación con Clara Chía, mientras que Shakira se encuentra enfocada en sus hijos y en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

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