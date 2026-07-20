¿Messi se retira del fútbol y no volverá a jugar un Mundial? La IA lanzó inesperada respuesta

No hay duda de que Lionel Messi dio mucho de qué hablar en el Mundial 2026. A sus 39 años, varios consideran al astro argentino como "imparable", pero otros dicen que ya es su momento de marchar.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La exorbitante suma de dinero que ganó España como campeón y Argentina como subcampeón del Mundial

La pregunta que más se repitió en medio del torneo de la FIFA fue sobre el futuro de Messi, ya que no se sabe si se va a retirar de Argentina o seguirá. De hecho, en una rueda de prensa le preguntaron a Scaloni, director técnico de Argentina, sobre esto y él respondió que la respuesta la tiene que dar el futbolista.

A partir de ello, se mantiene la incógnita de si Messi seguirá en las canchas, mucho más si existe la posibilidad de que juegue en el próximo Mundial 2023.

Messi tras perder el Mundial 2026 | Foto Paul Ellis / AFP.

¿Qué dice la IA sobre el futuro de Lionel Messi?

Gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día es posible abordar diferentes cuestiones con la inteligencia artificial (IA). En ese orden de ideas, se le preguntó si Messi se retira del fútbol y su respuesta capturó el interés de los curiosos.

En primera medida, la herramienta tecnológica contestó que con la información disponible hasta ahora, no se puede afirmar que Lionel Messi se retire del fútbol tras el Mundial 2026. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de que este haya sido su último torneo universal.

¿Qué factores influyen en un posible retiro de Lionel Messi?

La IA compartió los ítems que apuntan a un posible retiro del argentino, los cuales son:

La edad: Messi terminó el Mundial 2026 con 39 años. Llegar a la próxima Copa del Mundo en 2030 implicaría competir con 43 años, algo extremadamente poco común para un jugador de campo.

Messi terminó el Mundial 2026 con 39 años. Llegar a la próxima Copa del Mundo en 2030 implicaría competir con 43 años, algo extremadamente poco común para un jugador de campo. El tono de sus mensajes: antes de la final publicó un emotivo texto en el que habló de disfrutar el momento y del orgullo por el camino recorrido. Muchos lo interpretaron como una despedida de los mundiales.

antes de la final publicó un emotivo texto en el que habló de disfrutar el momento y del orgullo por el camino recorrido. Muchos lo interpretaron como una despedida de los mundiales. La derrota ante España: tras perder la final por 1-0, Messi se mostró muy afectado, agradeció el apoyo de los argentinos y dejó abierta la incógnita sobre su futuro, sin anunciar ninguna decisión definitiva.

Hincha española desata polémica al exigir el retiro de Messi | Foto Juan Mabromata / AFP.

Artículos relacionados Lionel Messi Sale a la luz video de Messi con su equipo antes de perder el Mundial: "Nadie lo escuchó"

En conclusión, para la IA, es probable que Lionel Messi continúe jugando a nivel de clubes antes de anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional.