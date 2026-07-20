Así fue la celebración de España al llegar a su país: Shakira, Aitana presentes y hasta baile de Yamal

La Selección de España se consolidó como la actual campeona de la Copa del Mundo luego de disputar la final contra la Selección de Argentina este domingo 19 de julio en Estados Unidos, donde lograron llevarse el triunfo tras un resultado 1-0.

Artículos relacionados Lionel Messi El conmovedor gesto de Lamine Yamal con Messi tras la derrota de Argentina: ¿qué hizo?

¿Cómo celebró España el triunfo de su Selección en el Mundial 2026?

Los jugadores españoles llegaron a su país este 20 de julio e hicieron todo un recorrido por las calles de Madrid rodeados de miles de fanáticos orgullosos por su victoria.

Con música y cantos, los deportistas saludaron a todos sus seguidores en el desfile demostrando su gran felicidad por el cariño que le han brindado sus compatriotas.

Asimismo, se reunieron en una gran tarima en la Plaza de Cibeles, en Madrid, donde todos los jugadores contaron con la compañía de sus fieles aficionados.

Uno a uno fueron entrando los jugadores, pero el que más llamó la atención fue el ingreso de Lamine Yamal, quien apareció bailando muy a su estilo.

En medio de la presentación, la cantante Aitana subió a la tarima y ofreció toda un show de festejo.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio rompió el silencio y reveló que por segunda vez se separó de Jhoan López

¿Shakira estuvo presente en la celebración de España tras ganar el Mundial 2026?

La artista estuvo presente, aunque no físicamente, pero sí dedicó un mensaje de celebración, elogiándolos y respondiendo a quienes dicen que ella es el amuleto de la suerte de la selección española.

"Quiero felicitarlos por este triunfo tan merecido, ha sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y corazón, qué alegría poder vivir esto con ustedes (...) Ya me dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí, y eso muestra que tenemos un vínculo inquebrantable", les dijo.

Asimismo, les recordó que muy pronto va a estar en Europa con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que actualmente está por Estados Unidos.

Artículos relacionados Piqué Los mejores memes de Piqué tras ver a Shakira en la final del Mundial 2026

Por ahora, España sigue disfrutando de su triunfo en el Mundial 2026 y del cariño que no paran de demostrarle todos sus admiradores.