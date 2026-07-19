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Los mejores memes de la ceremonia de clausura en el Mundial 2026: ¿quiénes cantaron?

Los memes se tomaron las redes sociales luego del show inicial de la final del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
memes de ceremoni clausural mundial 2026
Ceremonia de clausura deja divertidos memes/AFP: ANGELA WEISS

Este domingo 19 de julio se llevó a cabo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de fútbol 2026, donde Argentina y España se disputan por el campeonato.

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¿Cómo fue la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Los estadounidense Post Malone y IShowSpeed fueron los encargados de dar el primer show de clausura de la gran final del Mundial, en la que la Selección de Argentina y la Selección de España deberán disputarse por el título de ser los mejores del mundo.

argentina y españa lucha en la final del mundial 2026

Primero hubo todo un show de baile y luego los artistas hicieron su respectiva presentación.

Minutos más tardes, se presentaron Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes lucieron todos de azul y con las banderas de todos los países alrededor para interpretar "Desiré", el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026.

Además, el actor Tom Cruise ofreció un emotivo discurso previo al partido, donde resaltó la importancia de esta competencia.

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¿Qué memes surgieron de la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Luego de la presentación de los artistas americanos, miles de internautas llenaron las redes sociales con sus respectivas reacciones al respecto.

memes final del mundial 2026

La mayoría se tomó con humor dicha clausura, donde revelaron sus comentarios y opiniones divertidos sobre las presentaciones.

Algunos se enfocaron en las puestas en escena de los artistas, otros destacaron que no conocían a los cantantes y otros aprovecharon para enfocarse en la rivalidad de las selecciones y de los artistas que estarán en el show de medio tiempo.

Recordemos que, el show de medio tiempo, el cual será por primera vez de 30 minutos, estará a cargo de Shakira, quien tiene la canción oficial de la Copa del Mundo "Dai, Dai", Justin Bieber, Madonna, los BTS, entre otros.

Millones de fanáticos se han mostrado muy ansiosos por este show de medio tiempo, destacando lo mucho que esperan las presentaciones de cada uno de los cantantes.

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Por otra parte, Shakira se dejó ver en sus redes sociales momentos antes de su show de medio tiempo en la final del Mundial, donde detalló lo ansiosa que está y lo mucho que no quiere que se acabe esta competencia.

Cabe puntualizar que, Shakira indicó que tiene su corazón dividido en ambas selecciones, pues es gran amiga de Messi, pero sus hijos son españoles y vivió mucho tiempo en cada uno de esos países.

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