Shakira dejó ver parte de la coreografía que mostrará en la final del Mundial 2026

Shakira se alista para brindar un gran show en el entretiempo de la final de la Copa del Mundo de Fútbol. La colombiana interpretará en vivo ‘Dai Dai’, la canción oficial del certamen y en la que colabora con Burna Boy.

Shakira hizo historia con ‘Dai Dai’, ya que sumó su cuarto Mundial como artista principal, convirtiéndose en una figura indiscutida del evento deportivo, considerado el más importante a nivel futbolístico.

Shakira será la cuota colombiana en la final de la Copa del Mundo de Futbol. Foto: AFP - Charly Triballeau

La barranquillera ha estado muy activa en redes sociales antes de su esperada presentación; es así que compartió una galería de fotos, donde mostró los ensayos previos a su show.

¿Cómo será la presentación de Shakira en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Posteriormente, publicó un video que dio pistas de lo que mostrará en el medio tiempo del duelo entre España y Argentina.

En el clip, la cantautora baila junto a niñas y adolescentes y reveló que todas ellas la acompañarán en la presentación que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York.

“Estos bailarines de todo el mundo se unieron a mí a través del Dai Dai Challenge, ¡y mañana subiremos juntos al escenario en la gran final! ¿Quién está listo?”, escribió junto al video la artista de 49 años.

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¿En cuántos Mundiales de Fútbol ha cantado la colombiana Shakira?

Shakira y los Mundiales han tenido una fuerte conexión a lo largo de los años. La primera presentación de la colombiana fue Alemania 2006, donde interpretó una versión de ‘Hips Don’t Lie’ en la ceremonia de clausura. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, se lució con el famosos Waka Waka, una canción que aún hoy suena en todo el mundo y es de los temas más escuchados en la historia de los Mundiales.

En Brasil 2014 también imprimió todo su talento con ‘La La La’, una canción que interpretó en la ceremonia de clausura.

Ahora, los caminos entre ‘Shaki’ y las Copas del Mundo vuelven a unirse con ‘Dai Dai’, un sencillo que se escuchará en el entretiempo del último partido de este Mundial de Norteamérica 2026.

Shakira ha cantado en cuatro Mundiales de Fútbol, sumando su presencia en Norteamérica 2026. (Foto Jesse Grant / AFP)

¿Cuál fue la predicción que hizo Mhoni sobre Shakira y Madonna?

Mhoni Vidente hizo una sorpresiva predicción sobre Shakira y el show de medio tiempo del Mundial de Fútbol 2026.

La astróloga cubana reveló que podría haber pleito entre la cantante colombiana y Madonna en la presentación que protagonizará ‘Shaki’.

"Aquí el problema no es Shakira, es Madonna. Porque Madonna tiene 66 años... Madonna es del signo Leo y Shakira del signo Acuario, y andan con un pleito porque iban a hacer como un dueto, todos a participar en una canción que es de Shakira y eso no quiere hacer Madonna", dijo Mhoni en una publicación que no tardó en generar revuelo.

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Shakira no será la única artista en el evento musical, pues también tendrán su presentación BTS, Justin Bieber, Burna Boy y, justamente, Madonna, conocida como ‘La reina del pop’.