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Esposo de Beba fue diagnosticado con enfermedad y terminó en urgencias

Valerie de la Cruz reveló en redes sociales que tuvo que cancelar sus planes debido al diagnóstico que recibió su esposo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrés Gómez y Beba en La casa de los famosos Colombia.
Beba preocupó al revelar que su esposo fue diagnosticado con enfermedad. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, preocupó en redes sociales al revelar que Andrés Gómez, su esposo, fue diagnosticado con una enfermedad bastante común, situación que la obligó a cancelar sus planes este fin de semana.

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¿Qué le pasó a Andrés Gómez, el esposo de Beba?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha construido una comunidad de miles de seguidores, una vez más apareció per no precisamente con noticas muy alentadoras, pues justo cuando todo estaba listo para disfrutar de un puente festivo, sus planes quedaron cancelados debido al estado de salud de su esposo.

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"Y así empezamos el fin de semana, el puente de playita y sol para nosotros queda cancelado... desaparecida por aquí porque estoy en modo enfermera cuidando a mi paciente", escribió la joven por medio de sus historias.

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Según lo comentó más adelante, el plan en los siguientes días era pasar en Santa Marta con su familia, Valentino y Yula, sin embargo, 'Andy' tuvo que ser llevado de urgencias, lugar en el que le confirmaron que tenía varicela.

Beba y Andrés Gómez en La casa de los famoso Colombia.
Esposo de Beba fue llevado de urgencias. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Beba sobre el estado de salud de Andrés Gómez, su esposo?

En un video posterior, la cantante y creadora de contenido se grabó mostrando a su esposo, quien, en efecto, se veía bastante afectado, mientras ella empezó a bromear con toda la situación.

"La verdadera pregunta es: a quién le da varicela a estas alturas del partido, a quién, yo tengo mi teoría de que los hombres son más dramáticos que las mujeres cuando están enfermos y sí, un drama que le entra", señaló de la Cruz.

Finalmente, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, afirmó que lo más cercano al sol, será salir a la terraza de su edificio, pues con lo sucedido su prioridad será permanecer atenta a los cuidados que necesita su esposo.

¿Por qué surgieron rumores sobre la relación de Beba y su esposo?
Beba reveló que Andrés tiene varicela. / (Foto de Canal RCN

Cabe señalar que, de acuerdo con lo mencionado por Beba, todo parece indicar que la salud de Andrés está fuera de peligro, pues se trata de una condición médica que se puede tratar y que en los próximos días podrá superar satisfactoriamente.

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