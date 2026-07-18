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Campanita y Tebi Bernal causan revuelo al aparecer tomados de la mano: así ocurrió

Tebi Bernal y Campanita causaron revuelo en redes sociales con un video en el que aparecen tomados de la mano.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Campanita y Tebi Bernal compartieron en redes un llamativo video.
Campanita y Tebi Bernal fueron habitantes de La casa de los famosos en su tercera temporada. Fotos: RCN

Un video compartido en redes sociales ha generado gran revuelo. En él, aparecen dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia tomados de la mano.

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La grabación ha generado distintos comentarios y ha desatado preguntas ante el posible nacimiento de un amorío entre estos dos exhabitantes.

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos Colombia fueron captados tomados de la mano?

El hecho en mención tiene como protagonistas a Tebi Bernal y Campanita, quienes ocuparon La casa de los famosos en su tercera temporada.

La grabación los muestra caminando como una pareja más, pero al verse sorprendidos por una cámara se sueltan de inmediato.


El video, no obstante, solo hace parte de una broma armada por Tebi y Campanita para generar contenido en redes y hacer reír a los internautas.

“Es de @lahanna_a pero siento que la que llamó fue una de aquí. No puede uno salir tranquila”, escribió Campanita junto al video que suma 24 mil likes y más de 500 comentarios.

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Los cibernautas reaccionaron con emoticones de risa y destacaron la amistad que tienen los exparticipantes de la casa más famosa.

Campanita y Tebi Bernal compartieron un video donde se les ve tomados de la mano.
Tebi Bernal y Campanita compartieron un video que generó muchas reacciones en redes. Fotos: RCN

¿Qué pasó con Tebi Bernal cuando fue participante de La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación en el reality, Tebi Bernal llamó la atención por el romance que sostuvo con Alexa Torrex. El amorío nació como una estrategia, pero pronto fue tomando un camino más serio.

A medida que pasaron los días más se acercaron Tebi y Alexa, al punto de que surgió un verdadero sentimiento entre ellos. El hecho generó tanto revuelo que ambos quedaron sin las relaciones que tenían en el exterior.

Torrex era novia de Jhorman Toloza y al parecer se iban a casar, mientras que Tebi tenía una sólida relación con Alejandra Salguero. Tanto Salguero como Toloza desaprobaron lo sucedido en La casa y pusieron punto final a dichas relaciones.

Tras el final del reality, Alexa reconfirmó que fue una buena decisión terminar con Jhorman, dado que él causó muchos destrozos en su apartamento. Entre tanto, Tebi trató de recuperar su relación con Alejandra, pero no lo logró.

Alejandra Salguero compartió mensaje tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal
El romance de Tebi Bernal y Alexa Torrex fue un tema muy comentado en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Bernal confirmó en ‘Buen Día, Colombia’ que Salguero se mantuvo en su posición de no darse otra oportunidad con él, por lo que él aceptó y respetó su decisión.

Alexa, mientras tanto, reveló que pensó en tener una relación seria con Tebi fuera de La casa, pero pronto se dio cuenta que eso no pasaría, por ende, decidió ponerle punto final a su historia con el paisa.

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En la actualidad, tanto Tebi como Alexa, están concentrados en sus proyectos profesionales y pretenden seguir creciendo en redes sociales desde sus propias estrategias.

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