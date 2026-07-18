Reacciones en redes por la cercanía de Alejandra Salguero y exparticipante de La casa de los famosos

A través de las redes sociales, están haciendo comentarios sobre Alejandra Salguero con la cercanía de uno de los amigos de Tebi Bernal, pues ellos siempre se han visto juntos, pero, para algunos internautas, ciertas interacciones ya están llamando la atención.

Precisamente, la modelo paisa ganó mayor popularidad en las redes, cuando el deportista estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026, pero justo cuando él decidió tener un falso shippeo con Alexa Torrex.

Su jueguito no duró mucho porque, la cantante empezó a mostrar interés por su compañero y en algunas conversaciones, Tebi le decía que sí sentía algo, pero nunca dio mayores detalles; desde ahí, empezaron a ser cuestionados por el público.

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Es por eso que, Alejandra ganó mayor visibilidad y generó empatía de parte del público femenino, debido a que la comprendía de que su novio estuviera viviendo un shippeo con alguien más en medio de un reality de la vida en vio.

¿Por qué están shippendo a Alejandra Salguero con Juan David Zapata?

Luego de que las personas empezaran a estar pendientes de Alejandra Salguero, empezaron a hacer comentarios sobre su amistad con Juan David Zapata, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La cercanía entre Alejandra Salguero y un exparticipante de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, recientemente, ha habido ciertas interacciones que no han pasado desapercibidas para los internautas, quienes estarían concluyendo que ellos pueden tener algo.

Estos comentarios se dieron luego de una foto de ambos con más personas, en donde pareciera que Alejandra está sentada casi sobre Juan David, mostrando un vínculo.

¿Alejandra Salguero y Juan David Zapata tendrían algo?

Esta imagen no es prueba de que Alejandra Salguero y Juan David Zapata tengan algo, solo se le ve su complicidad o cercanía, que los amigos podrían tener.

Las redes no dejaron pasar la cercanía entre Alejandra Salguero y un exparticipante de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Pero, los seguidores de los dos no están convencidos de eso y de ahí se hacen las especulaciones que, no pasan más allá de algo real.

Por ahora, ninguno de los dos ha tenido ningún problema en mostrar que son muy cercanos, pese a que él también fue muy amigo de Tebi Bernal.