Alejandra Salguero lanzó fuerte indirecta tras reencuentro de Tebi y Alexa en Medellín, ¿qué dijo?

Alejandra Salguero sorprendió al compartir un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con su expareja Tebi Bernal y Alexa Torrex.

¿Qué publicó Alejandra Salguero tras el reencuentro de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

A través de las historias de Instagram, donde suma miles de seguidores, la modelo paisa compartió un mensaje que llamó la atención de muchos.

"Hay gente provocando tu reacción para justificar su maldad. Cuidado con esa trampa", fue la frase que compartió Alejandra.

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No obstante, el mensaje no fue escrito originalmente por Alejandra Salguero, sino que corresponde a una publicación compartida inicialmente por la creadora de contenido Luisa Fernanda W, la cual la modelo decidió republicar en su perfil.

Sin duda el mensaje generó reacciones, ya que llegó pocos días después del reciente reencuentro entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en medio del evento de lanzamiento de la canción 'Migajeras' que se realizó en Medellín.

En ese encuentro también estuvieron presentes varios creadores de contenido y exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, quienes acompañaron a Alexa Torrex en la presentación de su nuevo proyecto musical.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue un video que se viralizó redes sociales, en el que se observa a Tebi Bernal y Alexa Torrex coincidiendo en la entrada de la discoteca.

Aunque el influenciador estuvo presente durante el evento y no se conocieron imágenes que mostraran algo más entre ambos, el encuentro fue suficiente para generar revuelo en redes, pues las cosas entre ellos no habían concluido de la mejor manera.

¿Por qué relacionan el mensaje de Alejandra Salguero con Tebi Bernal?

Tras el video de Tebi llegando al evento de Alexa en Medellín, muchos relacionaron su mensaje con una posible indirecta pues Alejandra Salguero no se ha pronunciado directamente sobre lo ocurrido, pero si ha dejado varias indirectas.

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Sin embargo, en distintas oportunidades Alejandra Salguero ha asegurado públicamente que ya no mantiene una relación sentimental con Tebi Bernal y que no contempla retomar su romance.

No obstante, los mensajes que deja en redes sociales se interpretan como indirectas para Tebi Bernal.