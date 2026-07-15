Juliana Calderón llamó la atención al revelar detalles sobre la revelación de género de su bebé

Antes de confirmar nuevos detalles sobre su embarazo, Juliana Calderón volvió a captar la atención en redes sociales con una publicación que despertó preguntas entre quienes siguen esta etapa de su vida.

¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre su embarazo?

Desde que confirmó que espera a su primer hijo, Juliana Calderón ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa con sus seguidores.

La empresaria dio a conocer la noticia en junio de 2026, luego de que durante varios días circularan rumores impulsados por publicaciones de sus hermanas, Yina y Leonela Calderón.

Juliana Calderón ha revelado detalles sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Tras hacer pública la noticia, Juliana respondió a algunos comentarios que recibió en redes sociales con la frase "tranquilos y facturando", dejando claro que no daría mayor importancia a las críticas.

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Posteriormente, durante una transmisión en TikTok, mostró el avance de su embarazo y confirmó que el bebé es un niño. En ese mismo espacio contó que anteriormente había pensado en los nombres Guadalupe o Dulce María en caso de que fuera una niña.

¿Qué mostró Juliana Calderón sobre la revelación de género de su bebé?

A través de sus historias de Instagram, Juliana Calderón compartió un adelanto de lo que será la revelación de género de su bebé. En el video mostró una de las invitaciones preparadas para familiares y amigos.

La tarjeta tiene una decoración con osos de peluche y globos, acompañada de un mensaje en el que se lee:

"Hola familia y amigos, hace meses vengo creciendo dentro del vientre de mi mami y queremos compartir contigo la revelación de mi género".

Juliana Calderón reveló detalles sobre la revelación de género de su bebé / (Foto de Canal RCN)

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La invitación también propone una dinámica para los asistentes, quienes podrán hacer su propia predicción sobre si el bebé será niño o niña antes de conocer el resultado durante el evento.

Aunque Juliana no confirmó la fecha en la que se realizará la celebración, la publicación fue suficiente para que los internautas comenzaran a comentar cuándo podría llevarse a cabo el encuentro y cuál sería la posible fecha de nacimiento del bebé.

Por ahora, la empresaria continúa compartiendo algunos momentos de su embarazo a través de sus redes, mientras mantiene en reserva otros aspectos de su vida personal, entre ellos la identidad del padre de su hijo, tema que sigue generando conversaciones entre los seguidores.