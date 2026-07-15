Alejandro Estrada celebró la participación de Emiro en MasterChef Celebrity Colombia: "Te veré"
Alejandro Estrada llamó la atención al opinar sobre la participación de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia continúa generando expectativa antes de su estreno. En las últimas horas, un comentario de Alejandro Estrada en una publicación de Emiro Navarro llamó la atención de los seguidores del programa.
¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Emiro Navarro en MasterChef Celebrity?
La participación de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia fue confirmada por el creador de contenido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió varias fotografías para anunciar que hará parte de la nueva temporada del reality gastronómico.
En la publicación, Emiro expresó que integrar el programa representa el cumplimiento de uno de sus objetivos personales. "Un sueño hecho realidad", escribió junto a las imágenes que rápidamente recibieron miles de reacciones por parte de sus seguidores.
Entre los comentarios que aparecieron en la publicación, uno de los que más llamó la atención fue el del actor Alejandro Estrada, quien hizo parte de una edición anterior del programa. Estrada escribió:
"Me encantaría, te veré en Master"
El comentario fue destacado por varios internautas, quienes interpretaron las palabras del actor como un gesto de apoyo hacia Emiro antes del inicio de la nueva temporada.
¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Colombia 2026?
El Canal RCN confirmó que el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia será el martes 21 de julio a las 8:00 p.m.
En esta edición regresará Claudia Bahamón como presentadora, mientras que el jurado estará conformado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.
Estos tres profesionales evaluarán las preparaciones de los concursantes teniendo en cuenta aspectos como la técnica, el sabor, la creatividad y la presentación de cada plato.
La producción reunirá a 24 celebridades de diferentes ámbitos, quienes buscarán avanzar semana a semana en la competencia culinaria.
¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026?
La nueva temporada contará con un grupo de participantes provenientes de la actuación, la creación de contenido digital, la presentación, el periodismo, la comedia y el deporte.
Entre los participantes estarán:
- Lina Tejeiro
- Verónica Orozco
- Marcela Carvajal
- Angélica Blandón
- Martha Restrepo
- Emmanuel Restrepo
- Luciano D'Alessandro
- Jimmy Vásquez
- Sebastián Vega
- Hugo Gómez
- Tuto Patiño
- Mariana Mozo
- Víctor Tarazona.
- Sebastián Villalobos
- Emiro Navarro
- Pautips
- Milena López
- Diana Mina
- Julieta Piñeres
- Iván Marín
- Tavo Bernate
- Virginia Lizcano
- Luisa Vergara
- Robert Farah
Con el estreno cada vez más cerca, las publicaciones de los participantes continúan generando expectativa entre los seguidores del formato, quienes esperan conocer cómo será el desempeño de cada celebridad y qué sorpresas traerá esta nueva edición de MasterChef Celebrity Colombia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike