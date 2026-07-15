Yaya Muñoz se pronunció sobre el caso de la hamburguesa triple: "Ni mi 50/50 llegó tan lejos"

Yaya Muñoz llamó la atención al compartir su opinión sobre uno de las polémicas más comentados en redes: ‘La hamburguesa triple’. La creadora de contenido aprovechó para hacer una comparación con una situación que también protagonizó meses atrás.

¿Cuál es la polémica de la hamburguesa triple?

Todo comenzó cuando el creador de contenido Luis Miguel Castillo publicó un video en TikTok recordando una cita que tuvo hace aproximadamente con una joven llamada Kerstin Guenther.

Según contó, durante la primera salida ella pidió una hamburguesa triple antes de que él hiciera su orden. Para él, ese comportamiento le pareció inadecuado para una primera cita y aseguró que algunos hombres podrían interpretarlo como una señal de interés económico.

La historia detrás de la polémica por la hamburguesa triple / (Foto de Freepik)

El video tomó fuerza especialmente por una frase en la que habló de diferenciar a las "mujeres sanas" de las "bandidas". Esa expresión generó numerosas críticas y dio paso a miles de comentarios, memes y debates sobre las expectativas económicas en las primeras citas.

Posteriormente, Kerstin Guenther, protagonista de la historia, publicó su versión de la historia. Explicó que se trató de una cita organizada por su mamá, que para ella era normal pedir el plato que quisiera y que utilizó el celular porque no hubo buena conversación durante el encuentro.

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Su respuesta también se hizo viral cuando afirmó que "una bandida te pide una casa, un carro o dinero, no una hamburguesa que puedo comprarme yo sola", acumulando millones de reproducciones.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la polémica de la hamburguesa triple?

La discusión alrededor de la llamada "hamburguesa triple" sigue generando reacciones en redes sociales y una de las personas que decidió pronunciarse fue Yaya Muñoz.

A través de un video, la creadora de contenido comentó el caso que se volvió viral luego de que el venezolano Luis Miguel Castillo relatara una cita ocurrida hace varios años.

En su publicación, Yaya comenzó haciendo referencia a su conocida polémica del 50/50 en la cual afirmó que su relación con José Rodríguez funcionaba bajo un esquema de gastos compartidos, es decir, que cada uno pagaba la mitad de las cosas en la relación.

"De los mismos creadores del 50-50 llega mi amigo el de la hamburguesa triple carne. Lamentablemente esa persona fui yo", expresó.

Yaya Muñoz recordó la polémica del 50/50 / (Foto de Canal RCN)

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Después resumió lo ocurrido durante la cita y cuestionó que el hombre hubiera considerado un problema que la mujer pidiera una hamburguesa de tres carnes antes de que él eligiera su comida. Además, señaló que le sorprendía que algunas personas respaldaran esa postura.

Durante el video también comentó que ella suele pedir ese tipo de hamburguesas cuando sale a comer e incluso aseguró que acostumbra enviar este tipo de comidas a sus amigas, por lo que no entendía por qué ese hecho terminó convirtiéndose en motivo de debate.

Además, concluyó que, desde su perspectiva, el problema no fue la hamburguesa, sino que, si el hombre no contaba con la capacidad económica para asumir la invitación, debió comunicarlo desde el principio.

Su reflexión fue ampliamente compartida por internautas, quienes continuaron el debate sobre las expectativas y acuerdos en una primera cita.