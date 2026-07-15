En las últimas horas, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales por un contundente cambio que se tendrá en la final del Mundial 2026, según lo reveló la FIFA.

¿Cuál será el contundente cambio que tendrá la final del Mundial 2026, según la FIFA?

En este punto del Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones acerca de los equipos que se enfrentarán en la final del Mundial 2026, por el momento está confirmada la Selección de España.

El entretiempo del Mundial 2026 se alargará en la final. | AFP: Alex Grimm

Por esta razón, los internautas se han sorprendido con el polémico cambio que ocurrirá en la final del Mundial 2026, pues, la FIFA reveló que el entretiempo se alargará 30 minutos por el show de medio tiempo en la final.

Con respecto a este cambio, los internautas han compartido todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por el descanso de 30 minutos que tendrá la Selección de España y su rival.

¿Qué artistas se presentarán en el show final del Mundial 2026?

Cabe destacar que la final del Mundial 2026 será uno de los momentos más importantes, pues, no solo se conocerá el ganador que se llevará la copa del mundo, sino también, por los artistas que se presentarán en el medio tiempo y la ceremonia de clausura.

¿Qué artistas se presentarán en el show final del Mundial 2026? | AFP: Emilee Chinn

Por ello, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento tendrán la oportunidad de cautivar en la ceremonia de clausura con su gran talento dentro de la canta, pues entre los más destacados estarán:

Robbie Williams

Post Malone

Laura Pausini

Tom Cruise

Jennifer Hudson

Madonna

Shakira y Burna Boy

BTS

Coldplay

Justin Bieber (y otros más)

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¿Cuándo se llevará a cabo la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Metlife en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por el momento, el equipo confirmado es la Selección de España, quien se enfrentará con el equipo que gane entre Argentina e Inglaterra en la final.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 en la pantalla del Canal RCN a las 2:00 p.m.!