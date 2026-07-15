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Lionel Messi se pronunció sobre el partido Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026: esto dijo

Lionel Messi se pronunció antes de Argentina vs Inglaterra y compartió un mensaje sobre la semifinal del Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lionel Messi se pronunció sobre el partido Argentina vs Inglaterra
Lionel Messi habló sobre el partido Argentina vs Inglaterra / (Foto de AFP)

Lionel Messi volvió a captar la atención de los aficionados en la antesala de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. A pocas horas del compromiso entre Argentina e Inglaterra, el capitán del equipo compartió un mensaje que llamó la atención.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs Inglaterra?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y comenzará a las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Los seguidores de ambas selecciones esperan un partido que definirá al primer finalista del campeonato. El equipo que consiga la victoria avanzará al encuentro por el título, programado para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, donde enfrentará a España.

En Colombia, el partido podrá verse a través de Canal RCN y mediante su aplicación oficial.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs Inglaterra?
Podrás ver el partido de Argentina vs Inglaterra a través de Canal RCN / (Foto de Freepik)

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¿Qué dijo Lionel Messi sobre el partido Argentina vs Inglaterra?

En medio de la expectativa por la semifinal, Lionel Messi decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El futbolista publicó una historia en su cuenta oficial en la que compartió un video invitando a sus seguidores a acompañar a la selección argentina durante este compromiso.

Aunque el capitán no entregó declaraciones sobre el desarrollo del encuentro ni hizo referencias al rival, su publicación fue suficiente para generar múltiples reacciones entre los aficionados, quienes siguen de cerca cada una de sus apariciones en redes sociales durante el Mundial.

Los internautas destacaron que el mensaje llegó horas antes de uno de los partidos más importantes del torneo, motivo por el que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas.

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¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en el Mundial 2026?

El desempeño de Lionel Messi ha sido uno de los temas más comentados de la Copa del Mundo. El delantero argentino continúa ampliando sus registros históricos con la selección nacional y ha sido una de las principales figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Hasta esta instancia del torneo, Messi acumula 21 goles y 10 asistencias en la historia de los Mundiales, cifras que continúan aumentando durante su sexta participación en la competencia.

Ahora, Argentina buscará un nuevo paso hacia la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, con Messi como uno de los jugadores que concentra la mayor atención de los aficionados. El resultado definirá cuál de las dos selecciones continuará en la lucha por el título mundial.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en el Mundial 2026?
Lionel Messi llama la atención en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)
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