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Argentina será eliminado del Mundial 2026, según análisis de La Liendra: “Hoy gana el fútbol”

La Liendra sorprendió tras revelar su análisis sobre el futuro de Argentina en el Mundial 2026 y asegurar que será eliminada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra aseguró que Argentina será eliminado del Mundial 2026
La Liendra aseguró que Argentina será eliminado del Mundial 2026. (Foto Canal RCN | AFP: Todd Kirkland).

La Liendra volvió a generar conversación entre los aficionados al fútbol tras compartir su análisis sobre el futuro de Argentina en el Mundial 2026. El creador de contenido aseguró que, según su predicción, la selección albiceleste no logrará avanzar hasta la final del torneo y quedaría eliminada este miércoles 15 de julio antes Inglaterra.

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¿Por qué La Liendra asegura que Argentina será eliminado del Mundial 2026?

El creador de contenido La Liendra compartió su pronóstico sobre el partido del Mundial de fútbol 2026 entre Argentina e Inglaterra que se llevará a cabo este miércoles 15 de julio, asegurando que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no logrará avanzar a la final del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs Inglaterra?
Podrás ver el partido de Argentina vs Inglaterra a través de Canal RCN / (Foto de Freepik)

A través de un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el influenciador cuestionó el camino que tuvo la selección argentina durante el Mundial 2026 y señaló que, desde su perspectiva, el combinado albiceleste no ha enfrentado a un rival de mayor jerarquía hasta esta instancia.

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La Liendra afirmó que Argentina consiguió llegar a la semifinal tras enfrentarse a selecciones que, según él, no cuentan con el mismo nivel futbolístico de Inglaterra. Además, destacó que varios de esos encuentros fueron más complicados de lo esperado para el equipo sudamericano, con definiciones en tiempo extra, penales o goles sobre el final.

¿Cuál es el pronóstico de La Liendra entre Argentina vs. Inglaterra?

“Hoy eliminan a Argentina”, expresó el creador de contenido, quien agregó que el duelo ante Inglaterra será la primera prueba importante para medir el verdadero nivel del conjunto argentino en el Mundial.

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Así mismo, La Liendra dejó clara su postura a favor de Inglaterra y aseguró que una victoria del equipo europeo demostraría, en su opinión, que Argentina tuvo un camino más accesible durante el torneo.

“Hoy se demuestra que Argentina es bueno, pero le tocó un grupo fácil y que si hubiera enfrentado a un equipo como Inglaterra antes no llega a donde están. Hoy no gana Argentina, hoy gana el fútbol”.

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