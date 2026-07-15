Hombre que acertó todas sus predicciones sobre Argentina, adivinó el resultado contra Inglaterra

A minutos de conocer el resultado final de este último partido de la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual juagará Argentina contra Inglaterra, mucho se está hablando de las predicciones de cómo quedaría el marcador final.

Astrólogos y videntes han hablado sobre el tema, pero un experto que ha acertado todos los partidos de la copa del mundo, dijo cuál sería el resultado de este penúltimo juego, pues el último se dará el domingo 19 de julio; uno de los dos países se enfrentará a España.

Por ahora, los aficionados del futbol van calmando su emoción tras más de un mes de partidos e incluso los que no son fanáticos de este deporte, extrañarán lo divertido que era ver jugar a sus Selecciones.

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Por eso mismo, hoy ya es un paso más cerca al esperado final, pues los futbolistas ya están agotados y quieren dar lo mejor para los últimos minutos de esta copa del mundo, la cual dejó grandes momentos.

¿Qué dice el astrólogo sobre el resultado final del partido entre Argentina e Inglaterra?

El famoso astrologo argentino, Juan Cruz, acertó todas sus predicciones sobre los partidos de la Selección Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026 y esta vez se vuelve a pronunciar sobre el tema.

Hombre que ha acertado todos los partidos de Argentina habló sobre el duelo con Inglaterra. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

En redes y en entrevistas ha manifestado que Argentina tiene una ventaja astrológica, luego de hacer sus respectivos análisis, pues explica que según las cartas indicarían algo a favor del país latino.

Muchos creen en Juan porque desde antes de que iniciara el Mundial, él ya había dicho que su país sería uno de los semifinalistas y así fue.

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¿Cuál es el paso a seguir tras este partido de Argentina Vs Inglaterra?

Explicado anteriormente, el partido de hoy es el último de la semifinal y el penúltimo de La Copa Mundial FIFA 2026, pues quien gane esta tarde, viajará a MetLife Stadium en Nueva York, en donde ya se encuentra el equipo español.

Hombre que acertó todas sus predicciones sobre Argentina sorprendió con nuevo pronóstico

(AFP/ Paul Ellis)

Ayer, España venció a Francia con un marcador de 2 a 0, generando gran sorpresa ya que el equipo de Mbappé se mostró como el rival más difícil durante toda la copa.

Por eso, se espera el resultado final de esta tarde, porque para algunos, es difícil predecir un juego con dos grandes equipos.