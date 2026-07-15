Él es el hermano del jugador Jude Bellingham que también conquista en redes

El Mundial 2026 no solo dejó grandes partidos y momentos inolvidables en la cancha, sino que también hizo que varios jugadores se convirtieran en sensación en redes sociales por su apariencia física.

Uno de ellos fue Jude Bellingham, quien además de destacar con Inglaterra por su rendimiento en el torneo, también llamó la atención de miles de personas por su atractivo.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que el futbolista tiene un hermano menor que tiene un gran parecido con él y que también ha comenzado a conquistar a los aficionados, tanto por su talento como por su físico.

El hermano de Jude Bellingham que muchos confunden con el jugador y también roba miradas (Foto ANGELA WEISS / AFP)

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¿Quién es el hermano de Jude Bellingham?

Durante el Mundial 2026, Jude Bellingham se convirtió en uno de los jugadores más comentados del torneo. El futbolista del Real Madrid no solo fue protagonista por su desempeño con la selección inglesa, sino también porque en redes sociales muchas personas hablaron de su apariencia.

Pero Jude no es el único futbolista de la familia. Su hermano menor, Jobe Bellingham, también siguió sus pasos en el fútbol profesional y actualmente es considerado una de las jóvenes promesas del deporte inglés.

El jugador, de 21 años, se formó en la academia del Birmingham City, el mismo club donde comenzó la carrera de Jude. Con apenas 16 años debutó con el primer equipo y se convirtió en el segundo jugador más joven en hacerlo en la historia del club, solo por detrás de su propio hermano.

Actualmente, Jobe juega en el Borussia Dortmund, equipo alemán por el que también pasó Jude antes de dar el salto al Real Madrid.

En redes sociales, muchos usuarios incluso aseguran que el parecido entre ambos es tan grande que parecen gemelos, a pesar de la diferencia de edad.

Jobe Bellingham también es futbolista y ha llamado la atención por el gran parecido físico que tiene con Jude (Foto Silas Stein / AFP)

¿Jobe Bellingham tiene novia?

A diferencia de Jude Bellingham, quien mantiene una relación sentimental con una influencer seis años mayor que él, Jobe ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Hasta el momento, el futbolista no ha confirmado tener pareja ni ha compartido detalles sobre su vida amorosa en redes sociales.

Mientras Jude continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol mundial, Jobe también empieza a ganar reconocimiento y cada vez suma más seguidores, quienes no solo destacan su talento dentro de la cancha, sino también el gran parecido físico que tiene con su hermano mayor.