A pocas horas de la gran final del Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi compartió una publicación en sus redes sociales que daría pistas de sus planes para después de la competencia orbital.

¿Por qué la publicación de Lionel Messi antes de la final del Mundial ha generado gran revuelo?

El capitán de la Selección Argentina publicó una foto en la que aparecen jugadores y todos los integrantes del cuerpo técnico. Junto a ella, escribió un mensaje que sonó a despedida.

Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar

Y es que se especula que, después de la Copa del Mundo, Messi se retirará del seleccionado de su país al sentir que ya es un ciclo cumplido.



‘La Pulga’ ha ganado dos copas América, un Mundial, una Finalísima y una medalla de oro olímpica con el equipo albiceleste, aunque tuvo que pasar mucho tiempo para que eso se diera.

Antes de esta estela ganadora, Messi sufrió frustraciones por derrotas consecutivas en dos finales de Copa América y en el Mundial de 2014; incluso, Lionel se alcanzó a despedir de su selección, pero decidió continuar y ahora recoge los frutos de esa perseverancia.

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Messi ya lo ganó todo con su equipo nacional y cree que es momento de dar un paso al costado, aunque eso solo se sabrá al concluir la final del Mundial ante España.

Lionel Messi ha jugado seis Mundiales con la Selección Argentina. Foto: AFP - Todd Kirkland

Después del Mundial, Messi se retiraría no solo de la Selección, también lo haría a nivel profesional. Tras una exitosa carrera, habría llegado el momento de colgar los guayos. Actualmente, La Pulga es jugador del Inter Miami.

El 10 argentino ha sido la gran figura de ‘La albiceleste’ a lo largo del certamen orbital. El talentoso jugador registra 8 goles y 4 asistencias. De hecho, de sus pies nació el tanto definitivo que le dio la agónica victoria a Argentina ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

¿Qué dijo el técnico de Argentina sobre el posible retiro de Lionel Messi?

Sobre el posible retiro de Lionel Messi ya fue consultado el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. El orientador albiceleste, sin embargo, dejó más dudas que certezas con su respuesta.

"No sé, qué sé yo, hay que preguntarle a él (Messi). No tengo ni idea, no sé, no sabría qué decirte porque no deja de sorprender. Así que es una pregunta para él, no para mí", expresó Scaloni en conferencia de prensa previa a la gran final.

Lionel Messi va por su segundo Mundial con Argentina. Foto: AFP - Juan Mabromata

Messi completa en su historia seis mundiales jugados con el seleccionado argentino. Su debut fue en Alemania 2006 donde marcó un tanto; posteriormente, anotó cuatro en Brasil 2014, uno más en Rusia 2018, 7 en Qatar 2022 y completa 8 en Norteamérica 2026.

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Con esta, son tres las finales que juega como futbolista de ‘La albiceleste’. Hasta ahora, suma una derrota y una victoria.