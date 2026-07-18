¿Lionel Messi se retira tras la final del Mundial 2026? Scaloni despejó las dudas

Este domingo 19 de julio el fútbol conocerá al nuevo campeón del Mundial 2026. La selección de España jugará el último partido del torneo contra la selección de Argentina y los seguidores del deporte están al tanto de todo lo que pueda pasar.

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Argentina, que ya tiene tres copas mundiales, espera no solo ganar la cuarta, sino también repetir el triunfo debido a que son los actuales campeones de la Copa Mundo 2022. Entonces, los fans de Lionel Messi anhelan volver a verlo con el trofeo en su poder.

¿El Mundial 2026 es el último para Lionel Messi?

Puede que este Mundial 2026 sea el último para Lionel Messi. El delantero ya tiene 39 años, así que se está viviendo este torneo como nunca.

Lionel Messi sigue figurando en el Mundial 2026 | Foto Todd Kirkland / AFP.

Sin embargo, se mantiene la incógnita de si en cuatro años la estrella argentina volvería a pisar las canchas mundialistas o si se retiraría, teniendo en cuenta que cualquier cosa puede suceder. Ante esto, en una reciente conferencia de prensa fue interrogado Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.

¿Lionel Messi se retira tras la final del Mundial 2026?

Le preguntaron a Scaloni si creía que el partido de la final del Mundial 2026 sería el último para Messi con la camiseta de Argentina. Las palabras del director técnico llamaron la atención debido a que no respondió ni con un sí ni con un no; al contrario, lo dejó en lo que sería la decisión del delantero.

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"No sé, qué sé yo, hay que preguntarle a él (Messi). No tengo ni idea, no sé, no sabría qué decirte porque no deja de sorprender. Así que es una pregunta para él, no para mí", fue la respuesta de Scaloni.

Lo anterior puso a los internautas, especialmente seguidores de Lionel Messi, a comentar que podría existir la posibilidad de la continuidad del reconocido futbolista de talla mundial, pero también hay quienes se oponen bajo la premisa de que su tiempo ya pasó.

Director técnico de Argentina, Lionel Scaloni | Foto Buda Mendes / AFP.

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Por el momento, queda por esperar el desenvolvimiento de Messi en la final del Mundial 2026 contra España, en donde resalta el joven futbolista Lamine Yamal. La transmisión del partido es a las 2:00 p.m. y se puede ver en el Canal RCN.