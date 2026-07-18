Así luciría Lionel Messi con el lujoso anillo que recibiría si Argentina gana el Mundial

Una de las figuras del fútbol de las que más están pendientes en la final del Mundial 2026 es Lionel Messi, quien junto a Argentina jugará contra España para ganar el título de campeones.

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¿Cuántas copas mundialistas tiene Argentina y Espña?

Si Argentina gana el Mundial 2026, repetiría el triunfo, pues cabe mencionar que con los actuales campeones de la Copa Mundo en 2022. Los fans están divididos y este domingo 19 de julio cualquier cosa puede pasar. Por el momento: Argentina tiene tres copas mundiales y España una.

El Mundial 2026 ha traído consigo sorpresas que han puesto a hablar a muchos. En ese sentido, hace poco se informó la incorporación de un nuevo obsequio para los campeones del mundo.

El trofeo de la Copa del Mundo se exhibe en el Javits Center de Nueva York el 17 de julio de 2026, antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina | Foto Juan Bromata / AFP.

Se convirtió en tendencia un anillo que, por lo que parece, los ganadores del Mundial 2026 obtendrán en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Se trata de una pieza de diseño único que antes no se había entregado.

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Entonces, se dio a conocer que un total de 30 anillos, diseñados de forma personalizada y ajustados a la medida de cada integrante, serán entregados a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo campeón.

Por obvias razones, al ser Messi una estrella del fútbol, hay quienes quieren verlo como ganador de la Copa Mundo para que el delantero porte el anillo en sus manos; de hecho, hasta crearon imágenes que retratan cómo se vería el argentino con este accesorio de lujo.

El Mundial 2026 será el último de Lionel Messi | Foto Roberto Schmidt / AFP.

¿Cómo se vería Messi con el anillo del Mundial 2026?

La innovación digital le ha permitido a los fans crear imágenes que alimentan la ilusión. En efecto, rondan instantáneas que elevan la esperanza, como, por ejemplo, la de Messi usando el anillo del Mundial. Así se vería el futbolista latino:

¿Cómo es el anillo del Mundial 2026?

El anillo del Mundial llega a marcar diferencia. La FIFA dio a conocer que solo son 2.026 de estos artefactos: 30 para los campeones y el restante estará a la venta.

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En cuanto al diseño, tiene doble cara: una con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra con el emblema de la federación campeona. La joya es toda una sensación y se estima que puede llegar a costar hasta 130.000 euros.