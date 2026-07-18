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¿Estará en la final del Mundial? Así fue captado Vozinha, el arquero de Cabo Verde

Vozinha regresó a Norteamérica en medio de las vacaciones que se está tomando tras su participación en el Mundial 2026.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Vozinha busca equipo tras su participación en el Mundial.
Vozinha saltó a la fama gracias a sus actuaciones con Cabo Verde en el Mundial. Foto: AFP - Michael Steele

La participación de Cabo Verde terminó hace algunas semanas en la Copa del Mundo de Fútbol, pero muchos siguen recordando el nombre de su arquero: Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha.

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El portero saltó a la fama gracias a su excelente actuación en el certamen orbital que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.

En el debut de Cabo Verde ante España, Vozinha fue gran figura al hacer varias atajadas que le permitieron a su selección empatar ante 'La furia roja'. Posteriormente, también igualó ante Uruguay y Arabia Saudita, logrando así su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa, un verdadero hito para esta selección que apenas disputaba su primer Mundial.

Vozinha regresó a EE. UU. tras pasar unos días en su país.
Vozinha se ganó el cariño y admiración de fanáticos en todo el mundo. Foto: AFP - Charlotte Wilson

Aunque en dieciseisavos cayó ante Argentina, Cabo Verde estuvo a punto de seguir avanzando, pues perdió por un gol en el tiempo extra.

¿Qué hacía Vozinha caminando por las calles de Nueva York, EE. UU.?

Lo cierto es que Vozinha se ganó el cariño y la admiración de fanáticos de todo el mundo; de hecho, su número de seguidores aumentó considerablemente en redes sociales. Actualmente, suma la impresionante cantidad de 29 millones de seguidores.

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Tras la eliminación de Cabo Verde, Vozinha regresó a su país, donde fue recibido como verdadero héroe, pero ya regresó a territorio norteamericano y podría presenciar la final de este domingo entre Argentina y España.

El guardavallas de 40 años fue captado caminando por las calles de La Gran Manzana. Al portero se le vio mirando su celular y cerca de él estaba una atractiva mujer que portaba la camiseta de Cabo Verde.

¿En qué equipo seguirá su carrera Vozinha, el arquero de Cabo Verde?

Vozinha, sin duda, es de esos personajes que difícilmente será olvidado, de hecho, ya han aparecido equipos importantes buscando contratarlo para la nueva temporada futbolística.

Un club de Chile estaría interesado en él y ya habría hecho una oferta formal. Se trata del Colo Colo, uno de los clubes más destacados del país austral. Según se conoció, ‘el cacique’ habría hecho llegar una oferta al portero.

Revelan detalles de las supuestas negociaciones entre Vozinha y un equipo colombiano
Vozinha seguirá su carrera como futbolista y busca club para la próxim temporada. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El jugador, pese a sus 40 años, planea seguir jugando al fútbol a nivel profesional y no descartaría la opción del Colo Colo, aunque se trata de un país lejano a su nación de origen.

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Por lo pronto, Vozinha disfruta de sus vacaciones y del reconocimiento que le ha dado el Mundial de Fútbol, y seguramente no tardará en tomar decisiones sobre el equipo en el que seguirá su carrera como jugador.

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