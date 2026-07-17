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Vozinha tendría nuevo equipo tras destacar en el Mundial 2026; ¿cuál fue la oferta que recibió?

Vozinha, arquero de Cabo Verde, despertó el interés de un club chileno tras su destacada participación en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Vozinha tendría nuevo equipo tras destacar en el Mundial 2026
Vozinha continúa destacando tras el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

V

ozinha fue una de las figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026. El arquero tuvo actuaciones importantes ante selecciones como España y Argentina, y después de la competencia empezó a recibir propuestas para continuar su carrera.

Actualmente, el guardameta se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el GD Chaves de Portugal. En medio de esta situación, un club chileno llamó la atención al presentar una oferta formal para contar con él.

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¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026?

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde. Antes de convertirse en futbolista profesional, tuvo que superar diferentes dificultades y trabajó como recolector de basura en su país.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en equipos de Cabo Verde, donde comenzó una carrera que años después lo llevó a Europa. En 2016 llegó a Portugal para jugar con Gil Vicente y posteriormente pasó por clubes como AEL Limassol de Chipre y AS Trenčín de Eslovaquia.

En 2024 regresó al fútbol portugués para defender la camiseta del GD Chaves, equipo con el que terminó su vínculo antes del Mundial 2026.

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026?
La historia de Vozinha llama la atención en redes sociales / (Foto de AFP)

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Con la selección de Cabo Verde suma 92 partidos y la Copa del Mundo fue una oportunidad para mostrar su nivel ante millones de espectadores. Sus actuaciones contra España, Arabia Saudita, Uruguay y Argentina hicieron que su historia llegara a más seguidores del fútbol.

¿Qué oferta recibió Vozinha tras destacar en el Mundial 2026?

Después de su participación en la Copa del Mundo, Vozinha recibió una oferta formal de Colo-Colo, equipo chileno que busca incorporarlo para la próxima temporada.

La información fue revelada por el periodista argentino Germán García Grova, quien aseguró que el club presentó una propuesta por el arquero de Cabo Verde. Según el reporte, el futbolista estaría dispuesto a escuchar la posibilidad de continuar su carrera en Sudamérica.

¿Qué oferta recibió Vozinha tras destacar en el Mundial 2026?
Vozinha recibió importante oferta tras destacar en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

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Colo-Colo cuenta actualmente con Fernando de Paul como arquero titular, pero una lesión del jugador abrió la posibilidad de buscar una nueva alternativa. Su regreso estaría previsto para finales de agosto o comienzos de septiembre, por lo que Vozinha aparece como una opción para ocupar ese lugar.

El equipo chileno, donde también juega Arturo Vidal, buscaría sumar la experiencia del arquero caboverdiano después de su participación en la Copa del Mundo.

Ahora, Vozinha debe definir cuál será el siguiente paso de su carrera. La oferta de Colo-Colo podría representar una nueva etapa para el guardameta después de un Mundial que marcó un momento importante en su trayectoria.

Vozinha debe definir cuál será el siguiente paso de su carrera.
Vozinha analiza importante decisión en su carrera / (Foto de AFP)
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