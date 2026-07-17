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Jessi Uribe y Paola reaparecen junto a su hija tras rumores de ruptura: “protege nuestras familias”

Jessi Uribe y Paola Jara reaparecieron junto a su hija y sorprendieron con una emotiva petición.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras rumores de ruptura, Jessi Uribe y Paola Jara sorprenden con aparición junto a su hija
Tras rumores de ruptura, Jessi Uribe y Paola Jara sorprenden con aparición junto a su hija. (Foto AFP: Raul Arboleda).

Jessi Uribe y Paola Jara volvieron a aparecer juntos en redes sociales junto a su hija, poniendo fin a las especulaciones que surgieron en los últimos días sobre una presunta ruptura de su relación. La publicación también llamó la atención de sus seguidores por la emotiva petición que hicieron.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe se separaron?

Vale la pena recordar que en las últimas semanas surgieron rumores sobre una supuesta ruptura entre los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe, luego de que ambos dejaran de aparecer juntos en redes sociales, lo que despertó las especulaciones de sus seguidores.

Muchos le insistieron en que revelara si realmente estaban separándose.
Muchos le insistieron en que revelara si realmente estaban separándose./ AFP

Sin embargo, Uribe rompió el silencio a través de sus redes sociales para desmentir esa versión. Según explicó, la razón por la que habían tomado distancia en el mundo digital fue porque recibían constantes críticas por publicar contenido juntos, pese a que cada uno desarrolla su carrera musical de manera independiente.

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Con esta aclaración y sus recientes publicaciones juntos, Paola Jara y Jessi Uribe dejaron atrás las especulaciones sobre una posible separación y reiteraron que su relación continúa. Días después de aclarar la situación, Paola Jara y Jessi Uribe reaparecieron juntos en redes sociales.

¿Cuál es la emotiva petición de Jessi Uribe y Paola Jara?

Con la situación ya aclarada, la pareja de cantantes volvió a compartir contenido juntos a través de sus redes sociales. Una de sus publicaciones más recientes llamó la atención de sus seguidores por la emotiva petición que hicieron junto a su hija, Emilia.

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Mediante una fotografía familiar tomada en una iglesia y publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúnen una amplia comunidad de seguidores, Jessi Uribe y Paola Jara agradecieron a la Virgen y le pidieron proteger a su familia.

“En tus manos, madre mía, siempre. Protege a nuestras familias”.

Con esto, la pareja de artistas dejó entrever que, al parecer volverán a compartir contenido familiar en sus redes sociales, luego de que se alejaran de ese tipo de publicaciones por las críticas que, según explicaron, recibían con frecuencia.

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