Yuli Ruiz se pronunció tras reciente beso con Altafulla: “no vine a convencer a nadie”

Yuli Ruiz rompió el silencio luego de que se viralizara el beso que protagonizó con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia segunda temporada. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido se pronunció sobre lo ocurrido y aclaró su postura frente a las reacciones que desató el momento entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre el reciente beso con Altafulla?

Tras la ola de reacciones que generó el reciente beso con Altafulla, Yuli Ruiz decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Sin hacer referencia directa a la polémica, la creadora de contenido confirmó que la escena correspondía a un proyecto audiovisual y no a un episodio de su vida personal.

Altafulla y Yuli Ruiz se besan de nuevo/Canal RCN

Con una publicación realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yuli Ruiz confirmó que el beso hizo parte de una producción del próximo video musical del artista y aprovechó para agradecer al equipo que participó en ella.

“No vine a convencer a nadie. Una producción más. Un nuevo reto. Un equipo increíble detrás de cada toma. Feliz de seguir creciendo, haciendo lo que me apasiona y siendo parte de proyectos que cuentan historias. Gracias por confiar en mi trabajo”.

Así mismo, dejó claro que no respondería a las especulaciones que surgieron en redes sociales, sino en la atención que genera su trabajo y en los nuevos proyectos profesionales de los que hace parte.

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¿Yuli Ruiz y Altafulla tuvieron un romance en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que Yuli Ruiz y Altafulla despiertan rumores de un posible romance. Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que la creadora de contenido participó, ambos fueron vinculados luego de que el cantante ingresara como invitado especial de El Jefe.

En esa ocasión protagonizaron un romántico beso, poco después de que Yuli Ruiz pusiera fin a su relación con Alejandro Estrada, un momento que volvió a cobrar relevancia tras el reciente beso que ambos compartieron y que se viralizó en redes sociales.