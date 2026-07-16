Luto en la familia Kardashian Jenner: falleció Mary Jo ‘MJ’, madre de Kris, a sus 91 años
La familia Kardashian Jenner dio el último adiós a una de las figuras más queridas del reconocido clan familiar.
La familia Kardashian Jenner atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mary Jo "MJ" Campbell, madre de Kris Jenner, a los 91 años. La noticia generó conmoción entre los seguidores del reconocido clan, que despide a una de las figuras más cercanas y queridas de su entorno familiar.
¿De qué falleció Mary Jo "MJ" Campbell, madre de Kris Jenner?
Durante la tarde de este jueves 16 de julio Kris Jenner reapareció en sus redes sociales oficiales para confirmar el fallecimiento de su madre, Mary Jo "MJ" Campbell, el miembro más importante del clan Kardashian Jenner.
El anuncio fue realizado con una fotografía de la mujer tomada años atrás, en donde lucía una gran sonrisa. Sin embargo, Kris se mantuvo al margen sobre los detalles que ocasionaron el fallecimiento de la mujer.
“Hoy le dijimos adiós a mi hermosa mamá, MJ. No existen palabras que puedan expresar todo lo que ella significó para mí ni el dolor tan grande que siento al tener que despedirme”.
¿Qué reveló Kris Jenner sobre el fallecimiento de su madre?
En su lugar, la madre de las Kardashian aprovechó para despedir a su madre con un emotivo mensaje en el que dejó ver el profundo vacío que le deja su partida. La empresaria recordó a Mary Jo "MJ" como la persona que sostuvo a su familia y aseguró que fue quien le enseñó los valores que han guiado su vida, especialmente el amor por los seres queridos, la bondad y la importancia de compartir tiempo con quienes se ama.
En su publicación también agradeció todos los sacrificios que hizo por ella y confesó que extrañará las conversaciones diarias, su sonrisa y su risa.
Así mismo, aunque reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, expresó que encuentra consuelo al pensar que el legado de Mary Jo seguirá vivo en sus hijos, sus nietos y en cada tradición familiar. Además, aseguró que siempre estará agradecida por haberla tenido como madre.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Mi corazón está roto en un millón de pedazos. Gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y llena de bendiciones. Te amaré por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”