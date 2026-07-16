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¿Messi le fue infiel a su pareja Antonella? Reviven antiguas fotos que causaron revuelo en redes

Unas imágenes que circulan desde hace varios años volvieron a viralizarse y reavivaron rumores sobre el futbolista.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reviven antiguas fotos que desataron rumores de una supuesta infidelidad de Messi a Antonela Roccuzzo
¿Messi le fue infiel a su pareja Antonella? Reviven antiguas fotos que causaron revuelo en redes (Foto Christine POUJOULAT / AFP)

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, el nombre de Lionel Messi volvió a ocupar las tendencias en redes sociales.

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Sin embargo, esta vez no fue únicamente por su rendimiento con la albiceleste, sino por unas antiguas fotografías que comenzaron a circular nuevamente y que reavivaron viejos rumores sobre su vida personal.

Las imágenes, que llevan varios años circulando en internet, volvieron a hacerse virales y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Viejas imágenes de Messi reaparecen en redes y reabren rumores sobre una supuesta infidelidad
Reviven antiguas fotos que desataron rumores de una supuesta infidelidad de Messi a Antonela Roccuzzo (Foto Valery HACHE / AFP)

¿Cuáles son las fotos que relacionan a Messi con una supuesta infidelidad?

En las últimas horas comenzó a compartirse nuevamente una publicación en X, antes Twitter, en la que una usuaria hacía referencia a antiguos rumores sobre la relación entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

En la publicación se compartieron unas fotografías que, según distintas publicaciones en redes y algunos medios de entretenimiento, comenzaron a circular alrededor de 2013.

En una de las imágenes, de baja calidad y visiblemente pixelada, aparece un hombre de espaldas, sin camisa, junto a una mujer. Los usuarios consideran que se trata de Messi y aseguran que uno de los detalles que más llama la atención es un tatuaje ubicado en la zona del omóplato, similar al que tiene el futbolista.

La segunda fotografía muestra a, presuntamente, Messi abrazando a una mujer en lo que parece ser una discoteca mientras mira a la cámara.

Hasta el momento no existe una confirmación que demuestre que estas fotografías sean auténticas ni que correspondan a una infidelidad del futbolista, por lo que el tema continúa siendo objeto de especulación en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Mientras algunas personas aseguraron que nunca habían visto esas fotografías y se mostraron sorprendidas por su circulación, otras afirmaron que una de ellas habría sido editada hace varios años.

Incluso, algunos usuarios señalaron que una de las imágenes tendría similitudes con fotografías tomadas por paparazis a Messi cuando se encontraba junto a su hijo Thiago, por lo que consideran que habría sido manipulada digitalmente.

Por otro lado, también hubo quienes aseguraron creer en la autenticidad de las fotografías y volvieron a comentar los rumores que circulaban hace varios años.

Hasta ahora, ninguna de las imágenes ha sido confirmada como auténtica ni existe información oficial que respalde las versiones que circulan en redes sociales.

Reviven polémicas fotos de Messi que durante años alimentaron rumores sobre su vida sentimental
Viejas imágenes de Messi reaparecen en redes y reabren rumores sobre una supuesta infidelidad (Foto Christine POUJOULAT / AFP)
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