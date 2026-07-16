Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

La cantante Karol G abrió su corazón y habló sobre su sonada ruptura con el artista Feid luego de varios meses de confirmarse dicha separación.

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¿Qué dijo Karol G sobre Feid?

La Bichota protagonizó la más reciente portada de la revista Elle, donde habló sobre su vida personal y profesional.

Según confesó, el último año ha sido de los más difíciles de su vida y confirmó que su proceso se sanación lo hizo en su viaje a Hawái, donde se cortó el pelo ella misma y se replanteó su camino.

Indicó que su relación con Feid no se terminó por una serie catastrófica de eventos como le sucedió como Anuel AA, sino por una simple cuestión de incompatibilidad.

"Antes, intentaba ser una versión súper poderosa de mí misma todo el tiempo. Era como si me pusiera una carcasa, como una armadura. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder (...) No quiero que mis fans sientan que siempre tienen que ser unas bichotas. También quiero enseñarles a vivir la tristeza", expresó.

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Detalló que en ese proceso de sanación entendió que las cosas suceden para aprender y valorar.

De igual manera, dio a conocer que en medio de su tristeza compuso su canción "Después de ti", la cual estrenó en su concierto en Coachella junto a Greg González.

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¿En qué está ahora Karol G luego de su sanar su ruptura con Feid?

La paisa se ha mostrado muy activa en los ensayos de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la cual comenzará en Estados Unidos en los próximos días, donde espeta cautivar a miles de fanáticos con los que bailará y cantará sus mayores éxitos musicales.

La Bichota confirmó a sus millones de fanáticos que tendrá como invitadas en su tour a Becky G, Elene Rose y Greeicy Rendón, esta última quien además se encuentra también inició su gira "Candela World Tour", pero estará con Karol G en sus presentaciones del 16 de agosto en Los Ángeles, el 27 de septiembre en Houston, Texas, y el 3 de octubre en Miami.