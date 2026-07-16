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¿España le ganará a Argentina en el Mundial 2026?, esto predijo experta

Mujer, que ha acertado en el Mundial, dio su predicción sobre el partido de Argentina y España.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
mujer sobre Argentina y España
Argentina podría perder contra España en el Mundial 2026/AFP: THOMAS COEX/CHARLY TRIBALLEAU

Yaneida, astróloga reconocida con miles de seguidores en redes sociales, sorprendió a los internautas con su predicción sobre la final del Mundial 2026.

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¿Qué dijo Yaneida sobre la final del Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram hizo su respectiva lectura y señaló que el ganador entre Argentina y España iba a ser España.

vidente sobre la final del mundial

"La tensión y la expectativa son totales en el mundo entero. Después de analizar profundamente la energía y el camino de ambas selecciones en mis cartas, el veredicto espiritual está claro: ¡El nuevo campeón del mundo será España! Afrontamos esta gran final con el corazón lleno de emoción", señaló.

Aprovechó para señalar que espera que sea un buen partido y sin duda alguna gane el mejor.

Asimismo, agradeció a todos por su apoyo y atención en cada una de sus predicciones durante la Copa del Mundo, en la que acertó en la mayoría.

"Infinitas bendiciones y luz para todos ustedes que me han acompañado en este increíble viaje de predicciones", agregó.

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Tras su confesión, varios usuarios reaccionaron, donde muchos destacaron que se sienten tranquilos y felices de que ese pueda ser el resultado, mientras que otros señalaron que esperaban que se pudiera equivocar.

Cabe detallar que, la medium Mhoni Vidente también comentó que España sería el ganador, por lo que, este resultado ha tomado gran fuerza en redes sociales.

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¿Cuándo será la gran final de la Copa del Mundo 2026?

La final del Mundial 2026 se dará este domingo 19 de julio a las 2 p.m, hora Colombia, donde la Selección de España y la Selección de Argentina se enfrentarán por ser los mejores del mundo.

gran final del mundial 2026

Dicho encuentro deportivo lo puedes ver por medio del Canal RCN y también a través de la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN, desde cualquier dispositivo móvil, de manera totalmente gratis.

Esta final viene cargada también con grandes presentaciones, entre ellas de Shakira, Madonna, los BTS, Justin Bieber, entre ellos, los cuales se presentarán en el medio tiempo, el cual durará por primera vez 30 minutos.

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