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Esta sería la razón por la que Argentina no ganaría el Mundial 2026: según viral predicción

Una publicación que se hizo viral reúne tres curiosas estadísticas de los Mundiales y una de ellas involucra directamente a Argentina.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Argentina no ganará el Mundial? Viral teoría señala el dato que jugaría en su contra
Viral teoría reveló la razón por la que Argentina no sería campeona del Mundial 2026 (Foto ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Argentina aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en una de las semifinales del torneo. Ahora, la albiceleste buscará defender el título conseguido en Catar 2022 cuando enfrente a España el próximo domingo 19 de julio.

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Sin embargo, mientras crece la expectativa por el partido decisivo, un mensaje que comenzó a viralizarse en redes sociales llamó la atención de los aficionados al asegurar que existe una razón por la que Argentina no sería campeona del mundo.

La curiosa estadística que pondría en duda el título de Argentina en el Mundial 2026
¿Argentina no ganará el Mundial? Viral teoría señala el dato que jugaría en su contra (Foto Buda Mendes / AFP)

¿Por qué Argentina no podría ganar el Mundial 2026?

En redes sociales volvió a hacerse viral una publicación que habla de tres curiosas "maldici0nes" o tendencias que, según el autor del mensaje, se han repetido a lo largo de la historia de los Mundiales.

La primera señala que el vigente Balón de Oro nunca ha logrado ganar una Copa del Mundo. En esta edición, el jugador que cumplía esa condición era Ousmane Dembélé con Francia, selección que quedó eliminada por España en las semifinales.

La segunda sostiene que ninguna selección dirigida por un entrenador extranjero ha conseguido ganar un Mundial. En ese caso, Inglaterra aparecía como candidata a romper esa tendencia, ya que su seleccionador es alemán. Sin embargo, el conjunto inglés fue eliminado por Argentina.

La tercera es la que ahora tiene como protagonista a la albiceleste. Según esa publicación, la selección que llega al Mundial ocupando el primer lugar del ranking FIFA nunca termina levantando el trofeo. Argentina inició el torneo como líder de la clasificación mundial, por lo que, de acuerdo con esa teoría, no podría quedarse con el título.

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¿Quién ganaría el Mundial 2026, según el mensaje viral?

Tras las eliminaciones de Francia e Inglaterra, la publicación dejó a España como la única selección finalista que no encajaría en ninguna de esas tres supuestas "maldici0nes".

Por esa razón, muchos usuarios comenzaron a compartir nuevamente el mensaje y aseguraron que la selección española tendría ventaja para conquistar la Copa del Mundo.

Aun así, se trata únicamente de una teoría que circula entre aficionados en redes sociales y que no tiene ningún sustento deportivo. La respuesta definitiva llegará el próximo 19 de julio, cuando Argentina y España disputen la gran final del Mundial 2026.

Viral publicación asegura que un histórico dato impediría a Argentina ser campeona del mundo
Según viral teoría, España sería la ganadora de la copa del mundo 2026 (Foto Thomas COEX / AFP)
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