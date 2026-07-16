El nombre de Lorena Altamirano se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por un video que compartió en sus redes sociales, en el que dejó un curioso mensaje, en medio de su compromiso con El Flaco Solórzano.

Aunque Lorena y El Flaco Solórzano han dejado todo tipo de opiniones por parte de los internautas al tener un aparente distanciamiento, la creadora de contenido sorprendió con un curioso mensaje que dejó en sus redes.

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¿Cuál fue el curioso mensaje que compartió Lorena Altamirano en sus redes?

Es clave mencionar que Lorena Altamirano se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino también, por ser creadora de contenido digital.

Video de Lorena Altamirano se hace viral. | Foto: Canal RCN

Por ello, Lorena ha desatado una gran variedad de opiniones a través de las distintas redes sociales por un curioso mensaje que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 300 mil seguidores, en el que expresó las siguientes palabras:

“Nosotras caminando aburridas por Madrid y de repente vemos un policía”, agregó Lorena Altamirano en la descripción de la publicación.

En el video se evidencia que Lorena se ha sorprendido con la belleza de varios policías al estar en Madrid, España, en especial, por todo lo que ha vivido durante su viaje fuera del país.

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¿Cuál es la situación amorosa entre El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano en la actualidad?

Desde hace varias semanas, los internautas han compartido todo tipo de mensajes en las redes sociales, en especial, por la aparente distancia que se ha visto reflejada entre Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano.

¿Cuál es la situación actual entre El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano? | Foto: Canal RCN

Por ello, comenzaron a circular varios rumores a través de las distintas plataformas digitales acerca de si terminaron su relación sentimental o no.

Sin embargo, Lorena se pronunció recientemente mediante sus redes, revelando que no ha terminado su relación con El Flaco Solórzano, pues, se encuentran atravesando por un importante momento, en especial, por todos los acontecimientos que han vivido a lo largo de su relación y su próximo matrimonio, el cual aparenta ser uno de los más influyentes en el campo del entretenimiento.