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Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de televisión: así lamentó la noticia su amigo

El fallecimiento del actor conmocionó al mundo del teatro y la televisión. Días después, se conocieron nuevos detalles sobre su muerte.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de teatro y televisión
Revelan la causa de muerte de reconocido actor de Broadway que falleció a los 44 años (Foto freepik)

El mundo del cine y el teatro continúa de luto tras conocerse nuevos detalles sobre el fallecimiento de un reconocido actor de Broadway y televisión, cuya muerte fue confirmada en los últimos días.

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La noticia fue dada a conocer inicialmente por medios internacionales y posteriormente fue lamentada por amigos y colegas del artista, quienes le dedicaron emotivos mensajes de despedida en redes sociales.

Confirman la causa de muerte de reconocido actor que conmocionó al mundo del teatro
Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de teatro y televisión (Foto freepik)

¿Quién era el reconocido actor que falleció?

Se trata de Josh Grisetti, actor estadounidense reconocido por su trayectoria en Broadway, el teatro musical y por su participación en producciones de televisión, entre ellas The Marvelous Mrs. Maisel.

La noticia de su fallecimiento fue compartida el pasado 12 de julio por un amigo y compañero de profesión a través de Instagram. En la publicación expresó el profundo dolor que le dejó la partida del actor y envió un mensaje de apoyo a su esposa y a toda su familia.

Además, recordó algunos de los momentos que compartieron durante años de amistad y reveló que había sido el padrino de boda de Grisetti, describiéndolo como una persona cercana e inolvidable.

La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de despedida por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes recordaron su talento sobre los escenarios y en la televisión.

“Con el corazón destrozado, les comunico que el brillante Josh Grisetti se qu1tó la vida el viernes [...] Algunos de mis mejores recuerdos son de cuando estaba a su lado [...] y teniendo el honor de ser su padrino de boda. Maggie y yo estamos desconsolados. [...] Te queremos, Josh. Una pérdida devastadora”

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¿Cuál fue la causa de muerte de Josh Grisetti?

Días después de conocerse la noticia, medios internacionales divulgaron información sobre la investigación de su fallecimiento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades citado por Page Six, la muerte fue determinada como un su1c1d10. El informe forense indicó que el actor presentó una lesión por 4rm4 de fuego en la cabeza y múltiples fracturas craneales derivadas del impacto.

Hasta el momento, la familia del actor no ha entregado declaraciones públicas adicionales sobre el caso y ha mantenido la privacidad durante este difícil momento.

Se conocen nuevos detalles sobre la muerte de reconocido actor de Broadway
El reconocido actor de Broadway, Josh Grisetti, falleció a los 44 años (Foto freepik)
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