Así reaccionó J Balvin tras conocer la muerte de El Gurú del Sabor: este fue su conmovedor mensaje

El mundo de la radio y el reguetón están de luto tras el fallecimiento de Fernando Londoño Echavarría conocido como El Gurú del Sabor. Uno de los artistas que no pasó por alto la noticia fue J Balvin, quien despidió al locutor.

¿Qué mensaje compartió J Balvin tras la muerte de El Gurú del Sabor?

El Gurú del Sabor falleció este jueves 16 de julio luego de enfrentar un cáncer de páncreas.

Durante años fue una de las voces más reconocidas de la radio en Medellín y es recordado por muchos como uno de los impulsores del reguetón en las emisoras de la ciudad.

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A través de sus historias de Instagram, J Balvin compartió una fotografía Fernando Londoño Echavarría y le dedicó un corto, pero sentido mensaje para despedir al locutor el locutor antioqueño.

J Balvin rindió homenaje a El Gurú del Sabor con un sentido mensaje. (Foto: AFP)

El cantante paisa además recordó lo que hizo este locutor por el legado que dejó en la música urbana.

"Que en paz descanse El Gurú, el que trajo el reguetón a la radio de Colombia", escribió J Balvin en su cuenta de Instagram.

¿Por qué El Gurú del Sabor es recordado en el reguetón?

Y es que El Gurú del Sabor fue reconocido por abrir espacios para el reguetón cuando el género apenas comenzaba a darse a conocer en Medellín.

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Su trabajo desde la radio permitió que artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Wisin & Yandel e Ivy Queen llegaran a nuevos oyentes en la ciudad.

Fernando Londoño Echavarría construyó una extensa trayectoria en la radio antioqueña y trabajó en diferentes emisoras antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la radio en Colombia.

J Balvin rindió homenaje a El Gurú del Sabor con un sentido mensaje. (Foto: AFP)

En el año 2001 recibió un CD con varias canciones de reguetón que le llevaron unos estudiantes. Después de escucharlo, decidió programar esos temas en la emisora, convirtiéndose en uno de los primeros locutores en darle espacio a este género.

Y unas de esas canciones fue "Latigazo", de Daddy Yankee. Con el paso de los años, El Gurú del Sabor fue reconocido por un característico estilo y por icónicas frases.

Su nombre también quedó ligado al nacimiento de La Casa del Reguetón, proyecto radial desde el que impulsó a nuevos artistas y ayudó a consolidar el género que hoy tiene a Medellín como una de sus principales referencias.