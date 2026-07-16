Aida Victoria Merlano compartió emotivo momento junto a su hijo: "Nostalgia de mamá"

Aida Victoria Merlano compartió un momento de su vida familiar que llamó la atención de sus seguidores. Una nueva publicación despertó múltiples reacciones y volvió a poner la atención en el crecimiento de su bebé.

¿Por qué Aida Victoria Merlano se mostró nostálgica?

Aida Victoria Merlano publicó una fotografía en la que aparece acostada junto a su hijo Emiliano, mientras ambos se abrazan sobre un sofá. Sin embargo, más allá de la imagen, fue el mensaje que acompañó la publicación el que generó conversación entre sus seguidores.

La creadora de contenido expresó que se siente nostálgica porque su hijo está próximo a cumplir su primer año de vida. Con esa reflexión dejó ver que percibe cómo el tiempo ha pasado con rapidez desde su nacimiento.

La publicación recibió numerosos comentarios de internautas que destacaron el vínculo que la influenciadora ha mostrado con el menor desde su llegada al mundo. Otros afirmaron sentirse identificados con la sensación de ver crecer a los hijos en poco tiempo.

Aunque Aida Victoria suele compartir distintos aspectos de su vida en redes sociales, esta vez el mensaje estuvo enfocado en la etapa que está viviendo como madre y en lo que representa acercarse al primer cumpleaños de Emiliano.

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¿Cuándo nació el hijo de Aida Victoria Merlano?

Emiliano nació el 29 de julio de 2025. Es fruto de la relación entre Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada.

Desde su nacimiento, la creadora de contenido ha hablado en diferentes oportunidades sobre cómo ha cambiado su rutina con la maternidad. En varias entrevistas y publicaciones ha explicado que el primer año ha estado lleno de aprendizajes y nuevos desafíos.

La cercanía de la fecha de cumpleaños del menor hizo que recordara los primeros días junto a él y compartiera con sus seguidores la emoción que le genera esta nueva etapa.

Durante los últimos meses también ha mostrado algunos momentos cotidianos con su hijo, motivo por el que muchos de sus seguidores han acompañado el crecimiento de Emiliano desde sus primeras apariciones en redes sociales hasta ahora que va a celebrar su cumpleaños.

Aida Victoria Merlano revela detalles de su experiencia como mamá / (Foto de Canal RCN y Freepik)

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¿Qué ha contado Aida Victoria Merlano sobre su experiencia como madre?

Aida Victoria Merlano ha hablado en varias ocasiones sobre cómo ha vivido la maternidad desde el nacimiento de su hijo. Contó que, tras el parto enfrentó momentos de depresión y soledad.

En otras oportunidades ha señalado que para ella ha sido importante mantener su independencia económica, pues considera que eso le permite vivir la maternidad sin depender de otra persona.

Además, durante su participación en un reality manifestó que uno de sus principales motores es construir un futuro para su hijo. Allí confesó que extrañaba a su hijo y aseguró que cada uno de sus proyectos tiene como propósito brindarle estabilidad.

Meses después también comentó que disfruta plenamente esta etapa de su vida y que continúa enfocada en acompañar el crecimiento de su hijo, quien muy pronto celebrará su primer año de vida.