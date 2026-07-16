Jude Bellingham podría recibir sanción tras incidente con Valentín Barco en el Mundial; esto se sabe

Tras el pitazo final del partido entre Inglaterra y Argentina, una acción protagonizada por Jude Bellingham comenzó a generar conversación. Lo ocurrido quedó registrado por las cámaras y ahora está bajo revisión de la FIFA.

¿Por qué la FIFA investiga a Jude Bellingham tras el partido contra Argentina?

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial dejó una de las escenas más comentadas de la jornada. Luego de la victoria de Argentina por 2-1, Jude Bellingham protagonizó un altercado con Valentín Barco en medio de las celebraciones del equipo sudamericano.

De acuerdo con las imágenes difundidas tras el encuentro, el volante inglés alcanzó a Valentín Barco con un manotazo en la nuca mientras el argentino celebraba el resultado.

La situación provocó un intercambio entre ambos jugadores y obligó la intervención de Nicolás Otamendi y Nico Paz para evitar que la discusión continuara.

Posteriormente, distintos medios ingleses señalaron que el ambiente ya se había puesto tenso minutos antes. Según esas versiones, Barco habría celebrado el empate de Enzo Fernández frente al banco de suplentes de Inglaterra, dirigido por Thomas Tuchel.

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Más adelante, tras el gol de Lautaro Martínez, el defensor volvió a dirigirse hacia el sector donde estaba Bellingham, lo que habría aumentado la tensión entre ambos.

¿Qué sanción podría recibir Jude Bellingham por el incidente con Valentín Barco?

La FIFA confirmó que revisará lo ocurrido una vez finalizado el compromiso. Por ahora, el organismo no ha informado si abrirá un proceso disciplinario formal ni cuál podría ser la decisión.

La FIFA analiza el caso de Jude Bellingham y Valentín Barco / (Foto de AFP)

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En caso de determinar que existió una conducta sancionable, Bellingham podría enfrentar una suspensión para los próximos compromisos oficiales de la selección inglesa. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución definitiva y el caso continúa en análisis.

El mediocampista del Real Madrid evitó referirse directamente al altercado con Barco. En sus declaraciones posteriores al encuentro, centró sus palabras en la eliminación de Inglaterra y en la frustración por quedarse nuevamente sin disputar una final mundialista.

Mientras la FIFA avanza con la revisión del incidente, la expectativa se mantiene sobre una posible decisión disciplinaria contra Jude Bellingham, un caso que sigue generando reacciones entre aficionados y medios deportivos.