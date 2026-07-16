Mamá de B-King recordó al cantante tras 10 meses de su muerte: pidió justicia

Adriana Salazar, mamá de Bayron Sánchez B-King, recordó al cantante a 10 meses de su fallecimiento con un emotivo mensaje publicado en redes sociales con el que mantuvo presente la memoria de su hijo.

¿Qué dijo la mamá de B-King a 10 meses de la muerte del cantante?

Este jueves 16 de julio se cumplen 10 meses de la muerte del cantante colombiano B-King, quien fue hallado sin vida en macabras condiciones en territorio mexicano donde se encontraba cumpliendo con su agenda laboral.

Madre de B-King revela la nostalgia que está atravesando por su hijo. (Foto: Canal RCN)

Más allá de conmemorar esta desgarradora fecha, Adriana Salazar, su madre, aprovechó la fecha para pedir justicia en su caso, pues al parecer aún no se habrían esclarecido los hechos.

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Con una fotografía junto a su hijo a través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió un mensaje en el que expresó el profundo dolor que continúa sintiendo por la partida del cantante.

“Hijo de mi alma 10 meses de lágrimas, de preguntas sin respuesta. No hay un solo día que no deje de pensar en ti, en esa sonrisa hermosa en tus sueños. Y todo lo que tenías por vivir. Este vacío no lo llena nada... mereces justicia y espero estar viva para verla”

¿Por qué la mamá de B-King pidió justicia por la muerte de su hijo?

Salazar aseguró que cada día recuerda a su hijo, su sonrisa y los sueños que tenía por cumplir. También habló del vacío que dejó su ausencia y de las preguntas que aún permanecen sin respuesta desde su fallecimiento.

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Además, también manifestó su deseo de que se haga justicia por la muerte del artista y aseguró que espera poder ver ese momento. Finalmente, se despidió de B-King con un mensaje de amor, expresando su esperanza de reencontrarse con él algún día bajo la voluntad de Dios.

“Hijo hasta que nos volvamos a ver y Dios lo permita”

Lo cierto es que Adriana continúa manteniendo vivo el recuerdo de B-King aunque su ausencia siga marcando su vida mientras espera que algún día se conozca la verdad.