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Así luce Isabella Ladera tras el nacimiento de Koa; mostró su proceso sin filtros

Isabella Ladera mostró cómo luce su abdomen días después del parto y habló de su recuperación posparto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera mostró cómo luce su abdomen tras el nacimiento de su hijo Koa
Isabella Ladera reveló cómo avanza su recuperación después de dar a luz. (Foto: AFP)

Isabella Ladera sorprendió al mostrar cómo luce su abdomen tras dar a luz a su segundo hijo Koa, fruto de su relación con Hugo García.

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¿Cómo luce Isabella Ladera tras el nacimiento de Koa?

Hace pocos días, la modelo venezolana compartió a través de sus redes sociales varios detalles del nacimiento de su bebé, un momento que llamó la atención, ya que mostró que decidió tener un parto en agua.

Desde entonces, Isabella ha utilizado sus redes sociales para compartir cómo ha vivido esta nueva etapa junto a Koa.

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Además de mostrar algunos momentos con el recién nacido, también ha revelado parte del proceso de recuperación que enfrenta después del parto.

Isabella Ladera mostró cómo luce su abdomen tras el nacimiento de su hijo Koa
Isabella Ladera reveló cómo avanza su recuperación después de dar a luz. (Foto: AFP)

En una de las publicaciones que compartió, la creadora de contenido dejó ver cómo luce actualmente su abdomen, lo que se puede notar que aún permanece inflamado, algo que hace parte del proceso natural de recuperación del cuerpo después de dar a luz y que, con el paso de los días, irá cambiando de manera progresiva.

La venezolana causó comentarios positivos porque Isabella decidió con total naturalidad los cambios físicos que ha experimentado tras convertirse nuevamente en madre.

¿Cuándo volverá Isabella Ladera a entrenar tras el parto?

Además de hablar sobre su recuperación física, Isabella Ladera también respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores por medio de la dinámica de preguntas y respuestas que suele realizar con frecuencia en su cuenta de Instagram.

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Una de las dudas estuvo relacionada con el momento en el que retomará sus entrenamientos, teniendo en cuenta que antes del embarazo acostumbraba a compartir contenido relacionado con el ejercicio y el bienestar.

Isabella Ladera mostró cómo luce su abdomen tras el nacimiento de su hijo Koa
Isabella Ladera reveló cómo avanza su recuperación después de dar a luz. (Foto: AFP)

Frente a esa pregunta, la modelo explicó que primero quiere darle el tiempo necesario a su cuerpo para recuperarse antes de volver a realizar actividad física.

"Le daré unas 6 o 7 semanas para recuperarse y de ahí empiezo con mi reto Isa x Dori, porque esas rutinas son aptas para el posparto. Lo haré sin peso, por supuesto", respondió Isabella Ladera.

Tras el video de Isabella Ladera muchos de sus seguidoras elogiaron a la venezolana por su belleza y lo bien se luce tras el nacimiento de su bebé.

 

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