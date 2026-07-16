Manuela Gómez rompe el silencio sobre su anterior relación: ¿qué dijo del anillo?

En los últimos días, Manuela Gómez ha causado reacciones en redes, pues durante el lanzamiento musical de Alexa Torrex el pasado viernes 10 de julio, se habría visto a la paisa dándose un beso con un misterioso hombre.

Desde entonces, mucho se ha hablado sobre el tema y en sus cuentas le han preguntado si ya tiene un nuevo amor, por lo que ella ha respondido y se ha manifestado en otras ocasiones sobre los supuestos.

Desde entonces, ha sido reiterativo el mencionar su situación sentimental y, de hecho, ha tocado por encima el tema con su ex, el padre de su hija, Juan Pablo Restrepo, quien le pidió matrimonio en La casa de los famosos Colombia durante su congelado.

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Sin embargo, al parecer las cosas no estarían no estuvieron bien, ya que ella publicó una historia contando algo sobre su embarazo y horas más tarde, se defendió diciendo que hay muchas cosas que las personas no saben.

¿Qué dijo Manuela Gómez al defenderse de comentarios sobre su anterior relación?

En horas de la mañana de este jueves, Manuela Gómez escribió a través de una historia en Instagram que ella “no es ni la buena ni la mala en su historia”.

Manuela Gómez se sinceró sobre su anterior relación Foto/ Canal RCN)

Y expresó que quiere contar la verdad para que las personas saquen sus conclusiones y mencionó el anillo, diciendo que, eso también tiene su historia.

Además, se preguntó cómo es que, su vida giró tanto hasta el punto de que ahora ella “sea la mala” cuando no ha contado “su versión”.

¿Por qué Manuela Gómez salió a defenderse?

En horas de la tarde del pasado miércoles, Manuela Gómez estaba respondiendo preguntas de sus seguidores y en un video contó que ella no ha dicho lo que vivió en su embarazo, pues confesó que la pasó muy mal.

Manuela Gómez rompe el silencio sobre su anterior relación Foto/ Canal RCN)

La empresaria no dijo las razones ni dio detalles, pero sí dejó claro que hay muchas cosas que no ha contado de lo que habría vivido antes, pues al parecer, todo podría indicar que habla de su anterior relación.

Por eso mismo, fue que se pronunció sobre el anillo, dando pistas de que algo pasó con Juan Pablo, pero ella no ha dado mayores detalles.