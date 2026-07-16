Manuela Gómez se pronuncia sobre su “nuevo amor”: ¡contó toda la verdad!

Hace algunos días, Manuela Gómez ha estado en el foco de la opinión pública debido a que el pasado 10 de julio, estuvo en el lanzamiento musical de Alexa Torrex y allí, protagonizó un momento con un hombre.

En redes empezó a circular que se habría dado un beso con un misterioso hombre, pues reconocieron que no es Juan Pablo Restrepo, el padre de su hija y quien le pidió matrimonio en La casa de los famosos Colombia apenas inició el programa.

Por eso es el revuelo, porque se pensó que quizá ellos sí estaban juntos y ella le habría sido infiel, pero esto no fue así, según lo que era reveló en sus redes.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España?, esta fue la predicción de Mhoni

Días después de este hecho, Manuela se volvió a pronunciar sobre su vida sentimental y por fin termina con los rumores con respecto al hombre con el que se habría dado un beso.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su vida amorosa?

A través de sus historias en Instagram, Manuela Gómez se volvió a pronunciar el pasado miércoles 15 de julio y explicó si está soltera.

Manuela Gómez rompió el silencio sobre su supuesto nuevo amor. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria respondió a la pregunta de un seguidor, quien le mencionó si tendría un nuevo amor y ella respondió siendo muy directa, confesando que no sabe de qué le hablan.

Pues dejó claro que está soltera y que “no tiene ni un nuevo, ni un viejo amor”.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez rompió el silencio sobre si le fue infiel o no al papá de su hija: ¿qué dijo?

“Estoy soltera, estoy muy feliz así y en este momento mi situación sentimental no va a cambiar. Por el momento me voy a quedar soltera un buen tiempo”.

¿Qué pasó con el anillo que le dio el ex a Manuela Gómez?

A penas Manuela Gómez salió de La casa de los famosos Colombia habló del anillo que le dio su ex, Juan Pablo Restrepo, pues ella nunca le dijo que sí aceptaba casarse.

Manuela Gómez sorprendió al hablar de su supuesto nuevo amor. (Foto/ Canal RCN)

Lo que comentó en entrevistas es que lo iba a pensar, porque era una decisión difícil de tomar; pues no se vio muy segura de decir el sí y solo ella sabe las razones, pero siempre ha dejado claro que estando soltera se ha sentido mejor.