Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez se pronuncia sobre su “nuevo amor”: ¡contó toda la verdad!

Manuela Gómez rompe el silencio y responde si está con su “nuevo amor”, dando detalles sobre su vida sentimental.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez sorprendió al hablar de su supuesto nuevo amor
Manuela Gómez habló de su supuesto nuevo amor. (Foto/ Canal RCN)

Hace algunos días, Manuela Gómez ha estado en el foco de la opinión pública debido a que el pasado 10 de julio, estuvo en el lanzamiento musical de Alexa Torrex y allí, protagonizó un momento con un hombre.

Artículos relacionados

En redes empezó a circular que se habría dado un beso con un misterioso hombre, pues reconocieron que no es Juan Pablo Restrepo, el padre de su hija y quien le pidió matrimonio en La casa de los famosos Colombia apenas inició el programa.

Por eso es el revuelo, porque se pensó que quizá ellos sí estaban juntos y ella le habría sido infiel, pero esto no fue así, según lo que era reveló en sus redes.

Artículos relacionados

Días después de este hecho, Manuela se volvió a pronunciar sobre su vida sentimental y por fin termina con los rumores con respecto al hombre con el que se habría dado un beso.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su vida amorosa?

A través de sus historias en Instagram, Manuela Gómez se volvió a pronunciar el pasado miércoles 15 de julio y explicó si está soltera.

Manuela Gómez habló de su supuesto nuevo amor
Manuela Gómez rompió el silencio sobre su supuesto nuevo amor. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria respondió a la pregunta de un seguidor, quien le mencionó si tendría un nuevo amor y ella respondió siendo muy directa, confesando que no sabe de qué le hablan.

Pues dejó claro que está soltera y que “no tiene ni un nuevo, ni un viejo amor”.

Artículos relacionados

“Estoy soltera, estoy muy feliz así y en este momento mi situación sentimental no va a cambiar. Por el momento me voy a quedar soltera un buen tiempo”.

¿Qué pasó con el anillo que le dio el ex a Manuela Gómez?

A penas Manuela Gómez salió de La casa de los famosos Colombia habló del anillo que le dio su ex, Juan Pablo Restrepo, pues ella nunca le dijo que sí aceptaba casarse.

Manuela Gómez rompió el silencio sobre su supuesto nuevo amor
Manuela Gómez sorprendió al hablar de su supuesto nuevo amor. (Foto/ Canal RCN)

Lo que comentó en entrevistas es que lo iba a pensar, porque era una decisión difícil de tomar; pues no se vio muy segura de decir el sí y solo ella sabe las razones, pero siempre ha dejado claro que estando soltera se ha sentido mejor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa Influencers

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa: ¿qué ocurrió?

Alexa Torrex llamó la atención al compartir un inesperado mensaje en el que reveló detalles sobre su estado emocional.

Juanda Caribe negó supuesta demanda y reveló su prioridad en medio de los rumores Juanda Caribe

Juanda Caribe desmintió rumores de demanda y reiteró su interés por el bienestar de su hija

Juanda Caribe desmintió los rumores sobre una supuesta demanda y aseguró que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija.

Jude Bellingham podría recibir sanción tras incidente con Valentín Barco en el Mundial Copa Mundial

Jude Bellingham podría recibir sanción tras incidente con Valentín Barco en el Mundial; esto se sabe

Jude Bellingham es investigado por la FIFA tras un incidente con Valentín Barco al finalizar Inglaterra vs Argentina.

Lo más superlike

Mujer que ha acertado pronósticos del Mundial 2026, dijo el ganador entre España y Argentina, ¿quién? Mundial de fútbol

Mujer que ha acertado pronósticos del Mundial 2026, dijo el ganador entre España y Argentina, ¿quién?

Se hace viral el pronóstico de una mujer en las redes sociales frente a quién se ganaría el Mundial 2026 entre España y Argentina.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"