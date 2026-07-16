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Lina Tejeiro habló del difícil proceso que atraviesa: “Hay días que me duelen más que otros”

La actriz publicó un nostálgico video en redes sociales, y escribió un mensaje donde compartió la profunda tristeza que siente.

SuperLike Por: Laura Pineda
Lina Tejeiro
La actriz reveló que está pasando por momentos complicados en un video que circula en redes sociales (Foto por Canal RCN).

Lina Tejeiro publicó un video de hace algunos meses donde recuerda a un integrante de su familia. En el mensaje que escribió dio a conocer a sus seguidores que han sido meses muy difíciles, y que aún no ha superado su partida.

Lina Tejeiro
Lina Tejeiro publicó un video y escribió una frase nostálgica (Foto por Canal RCN).

¿Quién es Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro es una reconocida actriz que ha participado en producciones de RCN como la Ley del Corazón. Actualmente la actriz está en un proceso de gestación.

Sin embargo, preocupó a sus seguidores al mostrar un video muy emotivo donde recuerda a su perrito Romeo. Algunos de los internautas aseguran que tener este tipo de emociones puede afectar a su bebé, y le recomendaron procesarlas con calma.

¿Cuál fue el nostálgico video que Lina Tejeiro publicó?

Se trata de un video en el que Lina Tejeiro aparece con su pomerania, Romeo. En la publicación está Romeo muy cariñoso con la actriz, y ella se ve muy feliz. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la música de despedida, y la frase que acompañaba al video.

Ni un millón de lágrimas te traerán de vuelta… y lo sé porque he llorado desde que te fuiste.

La actriz también mencionó que han sido meses muy difíciles desde el fallecimiento de su mascota.

Siete meses y hay días que me duelen más que otros.

¿Cuándo falleció Romeo, la mascota de Lina Tejeiro?

El 14 de diciembre de 2025, Lina Tejeiro dio a conocer en sus redes sociales el fallecimiento de Romeo, que fue la mascota que la acompañaba en su día a día desde hace ocho años. La actriz también publicó un carrusel de fotos en el que agradeció a todos sus fans por su apoyo constante tras esta noticia.

De acuerdo con la llanera, Romeo fue diagnosticado con una enfermedad en junio del 2025, tuvo que llevarlo varias veces a un especialista en endocrinología.

¿Cuándo veremos a Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz participará en la octava temporada de MasterChef Celebrity que llegará a la pantalla de RCN el martes 21 de julio a las 8 p.m. Los televidentes podrán ver el programa en el Canal RCN y en la app RCN.

Lina Tejeiro
Lina Tejeiro (Foto por Canal RCN).

 

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