Koral Costa puso fin a los rumores y habló del “contrato” que tiene con Omar Murillo
Koral Costa habló sobre un “contrato” en su relación con Omar Murillo en medio de rumores sobre su orientación.
Koral Costa volvió a referirse sobre su separación con Omar Murillo para poner fin a los rumores sobre un supuesto contrato en su relación en donde su función sería fingir ser su pareja sentimental. Esto, debido a los recientes rumores sobre la orientación del actor, quien ha sido visto compartiendo con diferentes hombres desde que anunciaron su separación.
¿Koral Costa y Omar Murillo no eran una pareja real?
Las recientes declaraciones de Koral Costa por medio de sus rede sociales oficiales surgieron como respuesta a los rumores que desde hace algún tiempo circulan en redes sociales sobre su relación con Omar Murillo.
En esta ocasión, la creadora de contenido negó por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su matrimonio hubiera sido un acuerdo para aparentar una relación y ocultar la supuesta orientación del actor, asegurando que entre ambos nunca existió un contrato.
“Que mi matrimonio con Omar fue un contrato, que mi relación con Omar era fingida, que yo vivía engañada… Yo con Omar nunca tuve un contrato, ni voy a tener un contrato de nada, porque cuando yo estoy con alguien es porque lo amo de verdad”
Costa explicó que su vínculo con Murillo estuvo basado en sentimientos genuinos y rechazó las versiones que apuntan a que todo fue una estrategia. Incluso, cuestionó la credibilidad de esos señalamientos al afirmar que una relación de 18 años no podría sostenerse únicamente por un acuerdo y que, por su personalidad, jamás habría aceptado una situación así.
¿Koral Costa y Omar Murillo siguen en contacto tras su separación?
Con los ojos llorosos, Koral confesó que ha llorado tras el fin de su matrimonio. Asimismo, reveló que Omar Murillo la ha llamado en algunas ocasiones cuando ha estado tomado. Así mismo, aclaró que la razón por la que sigue promocionando los negocios de su expareja se debe a que son socios.
“Que si he llorado, sí. Que si él me ha llamado en algunas ocasiones tomado, sí. Mucha gente me ha criticado porque le hago publicidad a su negocio: somos socios”Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike