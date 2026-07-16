Preocupación por figura del Mundial 2026 tras presunto intento de robo en su casa

En las últimas horas, ha salido la noticia en medios internacionales que, uno de los jugadores que está actualmente en La Copa Mundial FIFA 2026, casi es víctima de un intento de robo en su casa.

Se tata del español Lamine Yamal, el futbolista de 19 años que, a su corta edad está conquistando el mundo con su talento con la pelota, pues ya clasificó al final de la copa del mundo y se enfrentará a Argentina este domingo 19 de julio.

De hecho, mientras que está concentrado en llevar ese trofeo para España, todos se enteraron de lo que habría pasado en su casa y esto alertó a toda su comunidad.

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En cuanto al deporte, el sueño de Lamine se hace realidad, pues él manifestó que quería enfrentarse a Argentina en la final de una copa del mundo y en pocos días esto será una realidad.

¿Qué se sabe sobre el intento de robo en la casa de Lamine Yamal?

Durante las horas de la noche del pasado miércoles 15 de julio, empezó a circular en las redes sociales la información de que, al parecer, dos hombres intentaron robar en la casa de Lamine Yamal, mientras él está en Estados Unidos enfrentándose en la Copa Mundial.

Estrella del Mundial 2026 habría sido víctima de un intento de robo. (AFP/ Molly Darlington)

Según los detalles que revelaron los medios españoles, dos personas con capuchas quisieron ingresar a la casa del futbolista, pero el equipo de seguridad se habría dado cuenta de lo que estaba pasando.

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Así mismo, informaron que, La Policía de la Generalidad de Cataluña estarían haciendo las respectivas investigaciones, porque al parecer ya habría pasado algo similar en esa misma zona.

¿Lamine Yamal ha reaccionado en redes ante el intento de robo en su casa?

El joven jugador, Lamine Yamal no ha reaccionado en redes sobre el supuesto intento de robo en su casa en España, pues hasta hace poco se está hablando del tema.

Conmoción por lo que habría ocurrido en la casa de una de las figuras del Mundial 2026. (AFP/ Molly Darlington )

Pero, se deduce que él está concentrado en ganar la final de la Copa Mundial FIFA 2026, cumpliéndose su sueño de poderse enfrentar a Lionel Messi, tal como él lo manifestó semanas atrás, cuando vio la foto de que el argentino lo conoció cuando él era un bebé.