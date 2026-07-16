Karol G anuncia que supuestamente irá a un reality para encontrar el amor: ¿qué reveló?

El pasado miércoles 15 de julio, la cantante Karol G fue portada de le revista Elle USA y a través de sus redes sociales, publicó varias de las imágenes que le tomaron para este medio internacional.

Así mismo, la colombiana hizo una entrevista, la cual ha sido publicada en las plataformas de la revista, pero también que ha sido compartida en otros portales web, en donde han sacado algunos fragmentos de lo que dijo.

Por otro lado, ha estado circulando las llamadas que ella le hizo a personas de su círculo, como amigos y equipo de trabajo, comentándoles los planes que tiene a futuro, lo que generó muchas reacciones y revuelo en las redes sociales.

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Es por esto que, Carolina Giraldo encendió las opiniones cuando llamó a su mejor amigo, Daiky Gamboa y le contó los planes que tiene además de cantar, revelación que dejó en shock al modelo.

¿Cuá fue el importante anunció que le dio Karol G a su mejor amigo sobre irse a u reality?

En medio de las entrevistas para la revista Elle USA, Karol G llamó a su viejo amigo, Daiky Gambo y dijo que aceptó una propuesta que le hicieron en su equipo de trabajo sobre correr las fechas de la gira ‘Viajando por el mundo’ para irse a un reality.

La inesperada revelación de Karol G sobre un reality. (AFP/ Ian Maule)

Sin embargo, no es cualquier programa, es un formato para ir a buscar el amor; su amigo quedó confundido y le preguntó que eso es como La casa de los famosos y una artista de su nivel no estaba para irse a esos realities.

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¿Qué le respondió Karol G a la negativa de su amigo?

Claramente se trata todo de una broma, pero ella actuó muy bien y seguía fingiendo que le dijeron que era lo mejor que había ahorita, por lo que se puso seria diciéndole a Daiky que lo llamaba a él para escuchar su opinión.

Karol G hizo inesperada confesión sobre un reality para encontrar el amor.

(AFP/ Ian Maule)

La artista paisa justificó que, como su amigo conoce al mundo del entretenimiento, le pedía su consejo, porque ella, igualmente ya había aceptado la supuesta propuesta.

Por un momento, Gamboa quedó en silencio y le pregunto que, si lo estaba molestando y ahí, ella se echó a reír.