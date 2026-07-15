¿Hubo un tercero entre Karol G y Feid? Nuevos rumores desatan revuelo

En enero de este año se confirmó la ruptura de Karol G y Feid, según información de medio internacional TMZ, pues revelaron que una fuente cercana a los artistas fue quien confesó esto.

Los rumores que habían terminado nacieron en septiembre de 2025, luego de que los dos dejaran de estar juntos en público y ya no interactuaran en sus redes, pues todo parecería indicar que le habrían puesto fin a si noviazgo en agosto.

Con el paso de los meses, salió a la luz mucha información de parte de Carolina, quien ella misma reveló estar soltera y que se sentía orgullosa de haber salido de su relación, pero tiempo después dijo que, en una de sus relaciones, su ex la dejó plantada en el cumpleaños de él.

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Por eso, según los tiempos, algunos creen que efectivamente ella estaría hablando de Salomón, pero algunos se niegan a creer esto y recientemente, salió una nueva especulación sobre un tercero.

¿Cuáles son los rumores sobre u supuesto tercero en la relación de Feid y Karol G?

En las ultimas horas, en las plataformas digitales ha circulado un video de Westcol con el cantante puertorriqueño Myke Towers y a él le pregunta si dejaría que su novia tenga entrenador personalizado.

Resurge polémica sobre Karol G y Feid. (AFP/ Mike Coppola)

Él respondió en pocas palabras que sí, pero el streamer le repitió la pregunta añadiendo que, si dejaría que su pareja esté con el entrenador personal en su casa, mientras él está de gira en Tokio.

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Ahí, el artista se echa a reír y se corta la conversación, porque en el clip añaden imágenes de Karol entrenando con un hombre.

¿Cuál habría sido la pulla de Westcol?

Aunque él no mencionó nombres, en redes ha salido teorías de que Odría tratarse de Karol G y Feid, precisamente porque Salomón estuvo en Japón para la fecha de su cumpleaños en 2025 y esto fue en agosto.

Nueva especulación sacude la ruptura de Karol G y Feid. (AFP/ Dia Dipasupil)

Según lo que se ve en las redes, es que, a mediados de ese mes, ambos artistas dejaron de interactuar en la cuenta del otro, por lo que el tiempo coincide tanto con la versión de Karol G sobre el ex que no celebrara su cumpleaños con ella y lo de la gira de Tokio, mencionada por el streamer.