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Karen Sevillano reaccionó sobre polémica de "la hamburguesa triple"

La influenciadora Karen Sevillano lanzó curiosos comentarios sobre el caso viral de la hamburguesa triple.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Karen Sevillano reaccionó a la polémica del hombre que se molestó porque una mujer en la primera cita pidió una hamburguesa triple carne.

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¿Qué dijo Karen Sevillano sobre la polémica del caso de la hamburguesa triple?

La creadora de contenido compartió a través de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, un video en el que se mostró informando el caso a su manera y posteriormente ofreció su opinión al respecto.

karen sevillano sobre hamburguesa triple

Cuestionó sobre todo cuando el hombre en cuestión señaló que la mujer lo que quería era un suggar daddy y no una pareja, a lo que esta aclaró que no podía calificarla solo por dicho pedido.

"Yo creo que los hombres no saben qué es un suggar daddy y vos como hombre no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un suggar solo porque te pidió una hamburguesa triple jajajja, ay no", señaló.

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Asimismo, aprovechó para lanzar un consejo a los hombres en general cuando se trata de una primera cita con una mujer.

"Tenés que ser serio y si vos como hombre ves que no tienes plata no invites a salir a nadie y menos si vas a estar clasificando a la mujer entre una mujer buena y bandida por lo que pida o deje de pedir porque a vos te alcanza o no", dijo.

De igual manera, les comentó que para evitar esos problemas debían buscar un restaurante que se acomode a su presupuesto y con el que puedan impresionar.

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¿Qué reacciones generó la opinión de Karen Sevillano sobre el caso de la hamburguesa triple?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde varios internautas reaccionaron elogiándola y señalando lo mucho que los divierte con su forma de informar esas situaciones virales, mientras que otros cuestionaron su opinión y dieron su críticas sobre el tema.

karen sevillano da consejo hamburguesa triple

Por ahora, Karen Sevillano siguen entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus ocurrencias, su estilo de vida y demás proyectos con los que suele tener gran acogida entre sus fieles admiradores.

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