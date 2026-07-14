Karen Sevillano reaccionó sobre polémica de "la hamburguesa triple"
La influenciadora Karen Sevillano lanzó curiosos comentarios sobre el caso viral de la hamburguesa triple.
La influenciadora Karen Sevillano reaccionó a la polémica del hombre que se molestó porque una mujer en la primera cita pidió una hamburguesa triple carne.
¿Qué dijo Karen Sevillano sobre la polémica del caso de la hamburguesa triple?
La creadora de contenido compartió a través de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, un video en el que se mostró informando el caso a su manera y posteriormente ofreció su opinión al respecto.
Cuestionó sobre todo cuando el hombre en cuestión señaló que la mujer lo que quería era un suggar daddy y no una pareja, a lo que esta aclaró que no podía calificarla solo por dicho pedido.
"Yo creo que los hombres no saben qué es un suggar daddy y vos como hombre no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un suggar solo porque te pidió una hamburguesa triple jajajja, ay no", señaló.
Asimismo, aprovechó para lanzar un consejo a los hombres en general cuando se trata de una primera cita con una mujer.
"Tenés que ser serio y si vos como hombre ves que no tienes plata no invites a salir a nadie y menos si vas a estar clasificando a la mujer entre una mujer buena y bandida por lo que pida o deje de pedir porque a vos te alcanza o no", dijo.
De igual manera, les comentó que para evitar esos problemas debían buscar un restaurante que se acomode a su presupuesto y con el que puedan impresionar.
¿Qué reacciones generó la opinión de Karen Sevillano sobre el caso de la hamburguesa triple?
Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde varios internautas reaccionaron elogiándola y señalando lo mucho que los divierte con su forma de informar esas situaciones virales, mientras que otros cuestionaron su opinión y dieron su críticas sobre el tema.
Por ahora, Karen Sevillano siguen entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus ocurrencias, su estilo de vida y demás proyectos con los que suele tener gran acogida entre sus fieles admiradores.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike