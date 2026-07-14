Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reaccionó a la polémica de la “hamburguesa triple” y lanzó inesperado mensaje

Karina García reaccionó al caso de la “hamburguesa triple” y compartió un mensaje que rápidamente se hizo viral.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El mensaje de Karina García sobre la polémica de la “hamburguesa triple” que se hizo viral
Karina García reaccionó a la polémica de la “hamburguesa triple” y lanzó inesperado mensaje (Foto Canal RCN)

En los últimos días, un video publicado en redes sociales ha generado un intenso debate entre los usuarios. Todo comenzó con el relato de un hombre que contó por qué decidió no volver a salir con una mujer después de una primera cita, una historia que rápidamente se hizo viral.

Artículos relacionados

La discusión llegó a miles de personas y también llamó la atención de varias figuras del entretenimiento, quienes decidieron compartir su opinión sobre el tema. Una de ellas fue Karina García, quien reaccionó con un mensaje que no tardó en dar de qué hablar.

¿Cuál es el caso de la "hamburguesa triple"?

La polémica comenzó con un video publicado en TikTok por un usuario, quien relató una experiencia que vivió durante una primera cita.

Según contó, inicialmente él propuso un restaurante, pero la joven prefirió ir a otro lugar. Hasta ese momento, todo transcurría con normalidad.

Sin embargo, el momento que generó la controversia ocurrió cuando la mujer pidió una hamburguesa triple del menú.

El creador de contenido aseguró que ese pedido le pareció exagerado para una primera salida y afirmó que ese tipo de decisiones podían interpretarse como un abuso por parte de la otra persona.

Karina García opinó sobre el caso de la “hamburguesa triple” y dividió opiniones
El mensaje de Karina García sobre la polémica de la “hamburguesa triple” que se hizo viral (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre el caso de la hamburguesa triple?

Luego de que el video se hiciera viral, varias figuras públicas comenzaron a reaccionar al tema. Entre ellas estuvo Karina García, quien decidió compartir su opinión a través de su cuenta de X.

La creadora de contenido publicó un corto mensaje dirigido a sus seguidoras, haciendo referencia directa a la polémica de la hamburguesa triple.

"Niñas, recordatorio por el caso de la triple hamburguesa: 'Los hombres abundantes llegan a mi vida'. No se cansen de repetirlo nunca. Amén".

La publicación rápidamente comenzó a recibir miles de reacciones y comentarios de usuarios que apoyaron su mensaje, mientras otros continuaron debatiendo sobre el video que dio origen a toda la polémica.

El caso sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales y ha provocado que tanto creadores de contenido como otras figuras del entretenimiento compartan su punto de vista sobre lo ocurrido.

Karina García rompió el silencio sobre la polémica de la “hamburguesa triple”
Karina García opinó sobre el caso de la “hamburguesa triple” y dividió opiniones (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó sobre polémica de "la hamburguesa triple"

La influenciadora Karen Sevillano lanzó curiosos comentarios sobre el caso viral de la hamburguesa triple.

Así fue el encuentro de Maluma con tres jugadores de la Selección Colombia tras la eliminación Maluma

Maluma compartió inesperada foto con tres jugadores de la Selección Colombia de vacaciones

Maluma compartió una fotografía junto a tres jugadores de la Selección Colombia y las reacciones no tardaron en aparecer.

yina calderon y karina garcia Karina García

Karina García lanzó pulla a Yina Calderón tras hablar de su embarazo

Karina García se pronunció sobre Yina Calderón y quienes hablaron de su embarazo antes de su confirmación.

Lo más superlike

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 MasterChef Celebrity Colombia

¡La espera terminó! Esta es la fecha confirmada para el gran estreno de MasterChef Celebrity 2026

Esto es todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de la octava temporada del reality de cocina más importante de Colombia.

mhoni videntee sobre argentina Mundial de fútbol

Mhoni volvió a hablar de Argentina en el Mundial 2026, ¿se llevará la Copa?

anuel aa recuerda a karol g Karol G

Anuel AA fue directo con Karol G tras su regreso a la música, esto dijo

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"