Karina García reaccionó a la polémica de la “hamburguesa triple” y lanzó inesperado mensaje

En los últimos días, un video publicado en redes sociales ha generado un intenso debate entre los usuarios. Todo comenzó con el relato de un hombre que contó por qué decidió no volver a salir con una mujer después de una primera cita, una historia que rápidamente se hizo viral.

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La discusión llegó a miles de personas y también llamó la atención de varias figuras del entretenimiento, quienes decidieron compartir su opinión sobre el tema. Una de ellas fue Karina García, quien reaccionó con un mensaje que no tardó en dar de qué hablar.

¿Cuál es el caso de la "hamburguesa triple"?

La polémica comenzó con un video publicado en TikTok por un usuario, quien relató una experiencia que vivió durante una primera cita.

Según contó, inicialmente él propuso un restaurante, pero la joven prefirió ir a otro lugar. Hasta ese momento, todo transcurría con normalidad.

Sin embargo, el momento que generó la controversia ocurrió cuando la mujer pidió una hamburguesa triple del menú.

El creador de contenido aseguró que ese pedido le pareció exagerado para una primera salida y afirmó que ese tipo de decisiones podían interpretarse como un abuso por parte de la otra persona.

El mensaje de Karina García sobre la polémica de la “hamburguesa triple” que se hizo viral (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Karina García sobre el caso de la hamburguesa triple?

Luego de que el video se hiciera viral, varias figuras públicas comenzaron a reaccionar al tema. Entre ellas estuvo Karina García, quien decidió compartir su opinión a través de su cuenta de X.

La creadora de contenido publicó un corto mensaje dirigido a sus seguidoras, haciendo referencia directa a la polémica de la hamburguesa triple.

"Niñas, recordatorio por el caso de la triple hamburguesa: 'Los hombres abundantes llegan a mi vida'. No se cansen de repetirlo nunca. Amén".

La publicación rápidamente comenzó a recibir miles de reacciones y comentarios de usuarios que apoyaron su mensaje, mientras otros continuaron debatiendo sobre el video que dio origen a toda la polémica.

El caso sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales y ha provocado que tanto creadores de contenido como otras figuras del entretenimiento compartan su punto de vista sobre lo ocurrido.