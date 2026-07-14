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Maluma compartió inesperada foto con tres jugadores de la Selección Colombia de vacaciones

Maluma compartió una fotografía junto a tres jugadores de la Selección Colombia y las reacciones no tardaron en aparecer.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así fue el encuentro de Maluma con tres jugadores de la Selección Colombia tras la eliminación
Maluma sorprendió al aparecer junto a tres jugadores de la Selección Colombia después del Mundial (Foto VALERIE MACON / AF) (Foto GRANT HALVERSON / AFP)

Tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, muchos seguidores han estado atentos a lo que han hecho los jugadores después del torneo.

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En medio de ese interés, Maluma compartió una fotografía que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El cantante apareció disfrutando de unos días de descanso junto a varios jugadores de la Selección Colombia, una publicación que no pasó desapercibida entre los aficionados.

Maluma compartió inesperada foto con tres jugadores de la Selección Colombia tras el Mundial
La foto de Maluma con tres jugadores de la Selección Colombia que desató todo tipo de reacciones (Foto Luis Acosta / AFP)

¿Con qué jugadores de la Selección Colombia estaba Maluma?

A través de sus redes sociales, Maluma compartió una fotografía en la que aparece disfrutando de unas vacaciones junto a Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Daniel Muñoz, tres de los futbolistas que hicieron parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

En la imagen se observa a los cuatro compartiendo en una piscina, en lo que parece ser un momento de descanso después de la participación de Colombia en la Copa del Mundo.

El cantante acompañó la publicación únicamente con dos emojis: la bandera de Colombia y un corazón, sin agregar ningún otro mensaje.

La fotografía rápidamente comenzó a circular en redes sociales y acumuló miles de reacciones y comentarios.

Mientras algunos usuarios destacaron la amistad entre ellos y les desearon un buen descanso después de un torneo tan exigente, otros aprovecharon la publicación para volver a criticar la eliminación de Colombia en los octavos de final frente a Suiza.

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¿Por qué Maluma estaba con los jugadores de la Selección Colombia?

Aunque la fotografía sorprendió a muchos seguidores, la relación entre Maluma y algunos de los futbolistas no es nueva.

El cantante mantiene una amistad muy cercana con Juan Fernando Quintero desde hace varios años. Según han contado en diferentes oportunidades, ambos se conocen desde jóvenes, ya que comparten la pasión por el fútbol.

Con el paso del tiempo, esa amistad se fortaleció y tanto el cantante como el jugador han hablado públicamente del cariño que se tienen.

En entrevistas anteriores, incluso se han referido el uno al otro como "hermanos" y han contado que han estado presentes en momentos importantes de sus vidas, por lo que no ha sido extraño verlos compartiendo fuera de las canchas.

Maluma reapareció junto a tres figuras de la Selección Colombia y la foto dio de qué hablar
Maluma mantiene una amistad muy cercana con Juan Fernando Quintero desde hace varios años. (Foto David Becker / AFP) (Foto Leonardo Fernandez / AFP)
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