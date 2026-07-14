Karina García lanzó pulla a Yina Calderón tras hablar de su embarazo

La influenciadora Karina García desmintió a la empresaria Yina Calderón luego de que esta hubiera hablado de su embarazo antes de que ella lo confirmara.

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¿Yina Calderón sabía que Karina García estaba en embarazo?

La creadora de contenido reveló en 'Buen Día, Colombia' que se había enterado del embarazo de Karina García por amigos en común, entre ellos, Yaya Muñoz.

"Le pregunté a Yaya si Karina estaba embarazada y me dijo que no, pero como diciéndome que sí y le dije entendí el mensaje", confesó.

Cabe destacar que, antes de que la paisa confirmara su embarazo, Yina Calderón habló del tema y señaló que su excompañera de La casa de los famosos Colombia estaba esperando un bebé del cantante Kris R.

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¿Qué dijo Karina García sobre dichas afirmaciones sobre su embarazo?

A través de una transmisión en vivo junto al artista dio a conocer su opinión sobre los que estaban hablando de su embarazo, indicando que era mentira que sabían que ella estaba esperando un bebé.

"La gente que salió hablando en redes sociales de que estaban seguros de mi embarazo era mentira, nadie tenía pruebas. La gente empezó a pegarse de esa noticia para ver si le atinaba, por si sale verdad yo quedar como la que wao, tenía la primicia y nadie tenía pruebas de mi embarazo", expresó.

Según comentó las ecografías que se hizo de su embarazo se las realizó en Estados Unidos y que la se realizó en Medellín fue de otra cosa y los doctores los ayudaron para que la noticia no se filtrara.

Tras su declaración, muchos se mostraron a favor de ella, otros en contra y otros señalaron que era evidente su embarazo por el cambio físico que presentó, por lo que, era muy fácil adivinar su estado.

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Por ahora, Karina García se encuentra en Europa con Kris R y sus dos hijos Isabella y Valentino disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Al tiempo sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales y actualizando detalles de su proceso de gestación de su tercer bebé.