Hugo García hizo una inesperada confesión tras el nacimiento de su hijo: probará particular sustancia

Hugo García e Isabella Ladera ya son oficialmente padres de un niño. La pareja confirmó la llegada del nuevo integrante de su familia y compartió la noticia con todos sus seguidores por medio de sus redes sociales.

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Desde que anunciaron que estaban esperando un bebé, Isabella ha mostrado diferentes momentos de su embarazo, compartiendo con sus seguidores algunos de los antojos, cambios y malestares que vivió durante estos meses.

Finalmente, el pasado 12 de julio, la pareja anunció el nacimiento de su hijo, una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Hugo García reveló qué probará tras el nacimiento de su hijo y llamó la atención en redes (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cómo se llama el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

A través de Instagram, Isabella Ladera le dio la bienvenida a su segundo hijo, el primero junto a Hugo García y también el primer niño para ambos.

La creadora de contenido confirmó que el bebé lleva por nombre Koa y acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que habló sobre cómo vivió el parto.

"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo, Koa. Gracias por elegirnos y quedarte".

La inesperada confesión de Hugo García tras convertirse en padre dejó a muchos sorprendidos (Foto Ivan Apfel / AFP)

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¿Qué compartió Hugo García sobre la leche materna de Isabella Ladera?

Después del nacimiento de Koa, Hugo García e Isabella Ladera han seguido mostrando algunos momentos de los primeros días junto a su hijo y del proceso de recuperación tras el parto.

Una de las primeras cosas que compartieron fue que Isabella ya realizó su primera extracción de leche materna. La venezolana contó que se sintió muy orgullosa de ese momento, ya que uno de sus deseos es alimentar a su bebé exclusivamente con leche materna durante sus primeros meses de vida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un comentario de Hugo García. El creador de contenido reveló que tiene la intención de probar una de las bolsas de leche materna mezclándola con su proteína.

La confesión sorprendió a muchos usuarios en redes sociales Aunque para algunos fue una revelación inesperada, otros recordaron que durante los últimos días Isabella Ladera también contó que decidió convertir su placenta en cápsulas para consumirlas después del parto, una decisión que también generó numerosas reacciones entre sus seguidores.