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Valentino y Nicolás Arrieta reaccionaron sobre el hombre viral de "la hamburguesa triple"

Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta opinaron a la polémica de un hombre molesto con una mujer en su primera cita.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
valentino y nicolas arrieta tras polemica
Valentino y Nicolás Arrieta dieron su opinión tras situación viral/Canal RCN

Los influenciadores Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta reaccionaron a la polémica que ha surgido en redes sociales sobre el hombre que se molestó con una mujer en la primera cita por haber pedido una hamburguesa triple carne.

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre el hombre de la hamburguesa triple?

El creador de contenido reveló a sus millones de fanáticos varios videos reaccionaron al respecto, donde el primero de ellos se dejó ver bastante molesto y criticando al hombre por sus declaraciones al respecto.

valentino sobree el hombre de la hamburguesa triple

"Descarado, no te corre s*ngre en la cara, busca de Dios. O sea estás sorprendido porque la invitaste a comer y ella comió, descarado, odi* a los hombres y si no estabas interesado, tacaño, trabaja, ¿cuál interesada?", le dijo.

Posteriormente se dejó ver replicando un audio de la Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia donde hablaban sobre el hombre tacaños.

Asimismo, se mostró cuestionándose cómo muchos hombres estaban defendiendo al protagonista de la historia.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el hombre de la hamburguesa triple?

El influenciador se mostró con su novia Manuela Ortiz, quien lo cuestionó sobre el tema preguntándole que opinaba si ella hubiera hecho ese pedido en su primera cita, a lo que señaló que le hubiera parecido muy especial.

nicolas arrieta sobre hombre de la hamburguesa triple

"A mí me parece chévere que una mujer se coma una hamburguesa en la primera cita, a veces les da pena comer eso en frente de un hombre o de mucha gente, es algo de confianza", dijo.

Asimismo, indicó que el hombre debió tomar la situación más tranquilo y la chica sobreentender por qué no habría una segunda salida.

"Perdiste la hamburguesa, pero ganaste experiencia", añadió.

Tras sus respectivas declaraciones al respecto, muchos usuarios coincidieron con ellos, mientras que otros no dudaron en dar su propia opinión sobre el tema o criticarlos.

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Por el momento, varios famosos e internautas siguen hablando del tema, el cual ha generado gran debate en redes sociales, pues algunos apoyan al hombre y otros a la mujer, que según detalló se sintió bastante expuesta y humillada luego de las declaraciones del sujeto en cuestión.

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